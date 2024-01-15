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DSÖ, 2024 için 1,5 Milyar Dolarlık Yardım Çağrısı Başlattı - Son Dakika
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DSÖ, 2024 için 1,5 Milyar Dolarlık Yardım Çağrısı Başlattı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 2024 yılı için dünya genelindeki en savunmasız nüfusun sağlığını korumak için 1,5 milyar dolar değerinde yardım çağrısı başlattıklarını duyurdu. Ghebreyesus, çatışma bölgeleri, iklim değişikliği ve insani yardım finansmanının düşük seviyeleri nedeniyle sağlık krizlerinin arttığını belirtti. DSÖ'nün hedefi, bu yardımlarla 87 milyon kişiye hayat kurtaran insani yardımları ulaştırmaktır.

DSÖ, 2024 için 1,5 Milyar Dolarlık Yardım Çağrısı Başlattı
15.01.2024 - 19:39,
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 2024 yılı için dünya genelindeki en savunmasız nüfusun sağlığını korumak için 1,5 milyar dolar değerinde yardım çağrısı başlattıklarını duyurdu.

Ghebreyesus, DSÖ tarafından düzenlenen "2024 yılı için sağlık acil durum yardım talebi" başlıklı çevrim içi toplantıda konuştu.

"Bu yıl yaklaşık 166 milyon kişi hayat kurtaran insani sağlık yardımına ihtiyaç duyacak." diyen Ghebreyesus, Sudan, Ukrayna, Etiyopya, Haiti, Myanmar ve Gazze'deki çatışmalar karşısında dehşete kapıldıklarını ve üzüldüklerini söyledi.

Ghebreyesus, 2023'te dünya genelinde her beş çocuktan birinin çatışma bölgelerinde yaşadığını ya da oralardan kaçmak zorunda kaldığını, iklim değişikliği çerçevesindeki gelişmelerin de sağlığı olumsuz etkilediğini kaydetti.

2023'te insani yardım finansmanının son on yılın en düşük seviyesinde kaldığını belirten Ghebreyesus, sağlık alanında öngörülen finansmanın yalnızca yüzde 12'sinin temin edildiğini aktardı.

Ghebreyesus, "Sağlık krizlerinin neden olduğu insani acıyı azaltmanın yalnızca iki yolu var; finansmanı artırmak veya ihtiyaçları azaltmak. Şu anda ikisi de olmuyor. İnsani yardım çalışanları müdahale edemediğinde hayatlar riske atılıyor ve toplulukların ihtiyaçları artıyor." dedi.

DSÖ'nün 2024'te dünya genelindeki en savunmasızları korumak için 1,5 milyar dolarlık yardım çağrısı başlattığını kaydeden Ghebreyesus, bu yardımlarla 87 milyon kişiye hayat kurtaran insani yardımları ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Ghebreyesus, "Bu fonun mümkün olduğu kadar erken ve mümkün olduğunca esnek bir şekilde gelmesine ihtiyacımız var. Bu, bizim ve ortaklarımızın taahhütlerini yerine getirme açısından kritik önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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