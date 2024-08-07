DSÖ, Gazze'de çocuk felci aşılama kampanyası yürütüyor

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de 8 yaş altı 600 bin çocuğa yönelik "çocuk felci aşılama kampanyası" üzerinde çalışmalar yürüttüklerini ve 1 milyondan fazla çocuk felci aşısını Gazze'ye gönderdiklerini söyledi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

DSÖ Çocuk Felci Eradikasyon Programı Direktörü Aidan O'Leary'nin aniden hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşadıklarını kaydeden Ghebreyesus, Leary'nin son olarak İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'de 8 yaş altı 600 bin çocuğu hedefleyen iki tur çocuk felci aşılama kampanyası üzerinde çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Ghebreyesus, DSÖ'nün Gazze'ye gelecek haftalarda kullanılmak üzere 1 milyondan fazla çocuk felci aşısı gönderdiğini ifade ederek, "Gazze'deki atık sularda çocuk felci tespit edilmesi, virüsün halk arasında dolaştığının ve aşılanmamış çocukları riske attığının açık bir işaretidir." dedi.

Gazze'de çocuk felci dahil rutin aşılama ve hastalık gözetimini desteklediklerini belirten Ghebreyesus, bu karmaşık operasyonları güvenli ve etkili bir şekilde yürütmek üzere sağlık çalışanları için sınırsız hareket özgürlüğüne ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Ghebreyesus, "Gazze'deki çocukları çocuk felcinden korumak için aşılama kampanyalarının hazırlanması ve uygulanması sırasında ateşkes veya en azından sakin günler gerekli." diye konuştu.

"M çiçeği salgını dolayısıyla Acil Durum Komitesi toplanacak"

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde sene başından itibaren bildirilen 14 binden fazla M çiçeği vakasının 511'inin ölümle sonuçlandığını ve ülkede ciddi bir salgın yaşandığını kaydeden Ghebreyesus, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde onlarca yıldır M çiçeği salgınları bildiriliyor ve her yıl bildirilen vaka sayısı istikrarlı bir şekilde artıyor." dedi.

Ghebreyesus, geçen ay Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne komşu olan ve daha önce vaka bildirilmemiş Burundi, Kenya, Ruanda ve Uganda'da yaklaşık 50 teyit edilmiş ve daha fazla sayıda şüpheli M çiçeği vakasının bildirildiğini kaydetti.

DSÖ'nün etkilenen ülkelerin hükümetleri, sivil toplum kuruluşları ve diğer ortaklarıyla birlikte bu salgınların itici güçlerini anlamak ve ele almak için çalışmalar yürüttüğünü anlatan Ghebreyesus, şöyle devam etti:

"Müdahalenin ölçeklendirilmesini desteklemek için DSÖ Acil Durum Fonu'ndan 1 milyon doları serbest bıraktık ve önümüzdeki günlerde daha fazlasını serbest bırakmayı planlıyoruz. M çiçeği virüsünün Kongo Demokratik Cumhuriyeti dışında ve Afrika içinde diğer bölgelerde daha fazla uluslararası yayılma potansiyeli olasılığı karşısında, salgının uluslararası endişe yaratan bir halk sağlığı acil durumu olup olmadığı konusunda bana tavsiyelerde bulunması için Uluslararası Sağlık Tüzüğü kapsamında bir Acil Durum Komitesi toplamaya karar verdim. Dünyanın genelinde ilgili disiplinlerden gelen bağımsız uzmanlardan oluşacak komite en kısa sürede toplanacak."