DSÖ Genel Direktörü: Gıda yardımlarının gecikmesi Gazzelileri çaresiz bırakıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de planlanan gıda yardımlarının ulaştırılmasındaki gecikmelerin şiddetli açlık yaşayan Gazzelileri çaresiz bıraktığını bildirdi.
Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gazze'nin Han Yunus bölgesindeki Nasır Hastanesi çevresinde devam eden ağır askeri operasyonlara rağmen DSÖ ve ortaklarının dün oradaki1000 hasta için temel tıbbi malzeme sağlamayı başardığını bildirdi.
Hastaneye gıda da ulaştırmayı çalıştıklarını aktaran Ghebreyesus fakat bunu gerçekleştiremediklerini ifade etti.
Ghebreyesus, "Bu gibi gecikmeler savunmasız durumdaki hastaların sağlık risklerini artırıyor ve sağlık personelinin işlerini aksatıyor." ifadelerini kullandı.
Nasır Hastanesi'nin şu anda 400 kadar hastaya hizmet verdiğini bildiren Ghebreyesus, burada büyük tıbbi malzeme, yakıt ve gıda eksikliği olduğunu kaydetti.
Ghebreyesus, kontrol noktasındaki işlemlerin gıda yardımlarının dağıtımını ve Nasır Hastanesi'ne ulaşımını geciktirdiğinin altını çizerek "Bu durum (gecikmeler), şiddetli açlık da dahil cehennem koşullarında yaşayan Gazze'deki insanların son derece çaresiz olduğunu vurguluyor." ifadelerini kullandı.
Nasır Hastanesi'ne akaryakıt ulaştırmak için izin istemeyi sürdürdüklerini belirten Ghebreyesus, Gazze için "acil ateşkes" çağrısını yineledi.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 26 bin 751 Filistinli öldürüldü, 65 bin 636 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 220'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 557 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 381 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 176 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Jayden Oosterwolde'ye Everton, Inter ve Napoli teklif yaptı. Genç futbolcu için gelen tekliflerin 20 milyon euro civarında olduğu öğrenildi.
Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak eski Şişli Belediye Başkanı ve halen Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül belirlendi. CHP Ordu İl Teşkilatı, Sarıgül'ün adaylığını CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e iletti ve Özel de bu talebe olumlu yaklaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Broadway'in ünlü oyuncularından ABD'li Chita Rivera, 91 yaşında hayatını kaybetti. Tony Ödülleri'ne layık görülen Rivera, 70 yıllık başarılı tiyatro kariyeriyle tanınıyordu.
Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 30,3570 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,2 artışla 103,6 puan seviyesinde bulunuyor. Analistler, bugün Fed'in faiz kararı ve toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.
YSK, mahalli idareler genel seçimine ilişkin yapılan kura çekimi işleminin planlı bir şekilde organize edildiği iddialarını yalanladı.
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 70'i geçti. Geçtiğimiz aylarda doluluk oranı yüzde 3.86'ya kadar düşen Büyükçekmece Baraj gölü son yağışlardan sonra yüzde 66.48'i buldu. İşte barajlardaki son durum.
TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2024 All Star'ın bu akşam yayınlanacak olan bölümünde yarışmacılar dans yeteneklerini sergileyecek. Ogeday, kıvraklığı ve figürleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.
Son Dakika › Güncel › DSÖ Genel Direktörü: Gıda yardımlarının gecikmesi Gazzelileri çaresiz bırakıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?