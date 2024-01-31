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DSÖ Genel Direktörü: Gıda yardımlarının gecikmesi Gazzelileri çaresiz bırakıyor - Son Dakika
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DSÖ Genel Direktörü: Gıda yardımlarının gecikmesi Gazzelileri çaresiz bırakıyor

DSÖ Genel Direktörü: Gıda yardımlarının gecikmesi Gazzelileri çaresiz bırakıyor

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de planlanan gıda yardımlarının ulaştırılmasındaki gecikmelerin şiddetli açlık yaşayan Gazzelileri çaresiz bıraktığını bildirdi. Ghebreyesus, Nasır Hastanesi'ne temel tıbbi malzeme sağlamayı başardıklarını ancak gıda ulaştırmayı gerçekleştiremediklerini ifade etti. Hastanenin büyük tıbbi malzeme, yakıt ve gıda eksikliği olduğunu belirten Ghebreyesus, Gazze'deki insanların son derece çaresiz olduğunu vurguladı.

31.01.2024 11:05
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de planlanan gıda yardımlarının ulaştırılmasındaki gecikmelerin şiddetli açlık yaşayan Gazzelileri çaresiz bıraktığını bildirdi.

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gazze'nin Han Yunus bölgesindeki Nasır Hastanesi çevresinde devam eden ağır askeri operasyonlara rağmen DSÖ ve ortaklarının dün oradaki1000 hasta için temel tıbbi malzeme sağlamayı başardığını bildirdi.

Hastaneye gıda da ulaştırmayı çalıştıklarını aktaran Ghebreyesus fakat bunu gerçekleştiremediklerini ifade etti.

Ghebreyesus, "Bu gibi gecikmeler savunmasız durumdaki hastaların sağlık risklerini artırıyor ve sağlık personelinin işlerini aksatıyor." ifadelerini kullandı.

Nasır Hastanesi'nin şu anda 400 kadar hastaya hizmet verdiğini bildiren Ghebreyesus, burada büyük tıbbi malzeme, yakıt ve gıda eksikliği olduğunu kaydetti.

Ghebreyesus, kontrol noktasındaki işlemlerin gıda yardımlarının dağıtımını ve Nasır Hastanesi'ne ulaşımını geciktirdiğinin altını çizerek "Bu durum (gecikmeler), şiddetli açlık da dahil cehennem koşullarında yaşayan Gazze'deki insanların son derece çaresiz olduğunu vurguluyor." ifadelerini kullandı.

Nasır Hastanesi'ne akaryakıt ulaştırmak için izin istemeyi sürdürdüklerini belirten Ghebreyesus, Gazze için "acil ateşkes" çağrısını yineledi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 26 bin 751 Filistinli öldürüldü, 65 bin 636 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 220'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 557 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 381 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 176 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA

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