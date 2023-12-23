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DSÖ: Gazze'deki insanlar açlıkla karşı karşıya - Son Dakika
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DSÖ: Gazze'deki insanlar açlıkla karşı karşıya

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'deki insanların açlıkla mücadele ettiğini ve yiyecek karşılığında mallarını sattığını belirtti. Ghebreyesus, çatışmanın insani yardımlara erişimi engellediğini ve kış mevsiminin zor koşullarının hastalıkların yayılmasını artıracağını ifade etti. DSÖ ve ortakları, Gazze'ye yardım akışının hızlandırılması ve gıda güvenliğinin acilen iyileştirilmesi çağrısında bulunuyor.

DSÖ: Gazze\'deki insanlar açlıkla karşı karşıya
23.12.2023 - 02:41,
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'deki insanların açıklıkla karşı karşıya olduğunu ve yiyecek karşılığında mallarını sattığını bildirdi.

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de açlıkla ilgili duruma ilişkin paylaşımda bulundu.

Gazze'de açlık yaşandığını ve kıtlığın baş gösterdiğini vurgulayan Ghebreyesus, "İnsanlar açlıkla karşı karşıya ve yiyecek karşılığında mallarını satıyor. Anne ve babalar çocukları yemek yiyebilsin diye aç kalıyor. Bu durum, Gazze Şeridi'ndeki insanların sağlığı açısından felaket." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, uzun süredir devam eden çatışmanın, ihtiyaç duyulan gıda ve hayat kurtaran diğer insani yardımlara erişimi engellediğinin altını çizdi.

Kış mevsiminin zor koşulları nedeniyle yerinden edilen insanların barınaklara akın ettiğini ve bunun da kaçınılmaz olarak hastalıkların yayılmasını artıracağını belirten Ghebreyesus, çocuklar, hamile ve emziren kadınlar ile yaşlıların en büyük risk altındakiler olduğunu vurguladı.

Ghebreyesus, "DSÖ ve ortakları, kıtlığı durdurmak için Gazze'ye yardım akışının hızlandırılması yoluyla gıda güvenliğinin acilen iyileştirilmesi çağrısında bulunuyor. Sağlık, temiz su, sanitasyon ve hijyen gibi hizmetlerin yeniden sağlanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 bin 57 Filistinli öldürüldü, 53 bin 320'den fazla kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 139'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 472 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 304 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 121 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 7 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

Kaynak: AA
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