DSÖ, Gazze\'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesine yakıt ve tıbbi malzeme ulaştırdı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesine yakıt ve tıbbi malzeme ulaştırıldığını duyurdu.

Ghebreyesus, X sosyal medya platformunda, Şifa Hastanesine ulaşan yardımlara ilişkin açıklama yaptı.

Ghebreyesus, iki haftadan uzun bir süre sonra Gazze'nin kuzeyinde bulunan Şifa Hastanesine 1000 travma ve 100 diyaliz hastasının tedavilerinde kullanılmak üzere yakıt ve tıbbi malzeme ulaştırmayı başardıklarını ifade etti.

Şifa Hastanesinin 40 yataklı yoğun bakım ünitesi, acil servis, kadın doğum ve jinekoloji hizmetleri, sınırlı sayıda hemodiyaliz ünitesi, temel laboratuvar ve radyoloji hizmetleri ile tekrar hizmet vermeye başladığını bildiren Ghebreyesus, hastanede hizmetlerin kısmen yeniden başlamasıyla yakıt tüketimi ve tıbbi malzeme ihtiyacının artacağına dikkati çekti.

Ghebreyesus, sağlık çalışanlarının hastalara hizmet sağlayabilmesi için tıbbi malzeme, yakıt, gıda ve su dağıtımında "sürekli ve güvenli erişime" ihtiyaç olduğunu belirtti.

Gazze'nin kuzeyine yapılması planlanan 6 DSÖ misyonu iptal edilmişti

Son iki haftada 6 misyonu iptal etmek zorunda kaldıklarını aktaran Ghebreyesus, İsrail'i insani yardımların ulaştırılmasına izin vermeye ve Gazze'ye "güvenli geçişi" sağlamaya çağırmıştı.

Ghebreyesus, yardımların ulaştırılmasının, yoğun bombardıman, hareket kısıtlamaları, yakıt sıkıntısı ve kesintiye uğrayan iletişim nedeniyle neredeyse "aşılamaz zorluklarla" karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, "DSÖ, son görevimizi gerçekleştirdiğimiz 26 Aralık'tan bu yana, taleplerimiz reddedildiği ve güvenli geçiş güvencesi sağlanmadığı için Gazze'nin kuzeyine yapmayı planladığı 6 misyonu iptal etmek zorunda kaldı." ifadelerini kullanmıştı.