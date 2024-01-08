 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
DSÖ, Gazze'nin kuzeyine yardım ulaştıramıyor - Son Dakika
Üye Girişi

DSÖ, Gazze'nin kuzeyine yardım ulaştıramıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze'nin kuzeyindeki el Avda Hastanesi'ne yapılması planlanan yardımı dördüncü kez iptal ettiğini ve Gazze'nin kuzeyine 12 gündür ulaşılamadığını açıkladı. Ağır bombardıman ve iletişimin kesintiye uğraması nedeniyle tıbbi malzeme ulaştırmanın neredeyse imkansız hale geldiği belirtilen açıklamada, Gazze'ye insani yardımların sürekli ulaşımı ve siviller ile sağlık hizmetlerinin aktif şekilde korunması çağrısı yapıldı.

DSÖ, Gazze\'nin kuzeyine yardım ulaştıramıyor
08.01.2024 - 15:59,
Abone Ol

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 26 Aralık'tan bu yana Gazze'nin kuzeyindeki el Avda Hastanesi'ne yapılması planlanan yardımı dördüncü kez iptal ettiğini ve Gazze'nin kuzeyine 12 gündür ulaşılamadığını açıkladı.

DSÖ'nün Filistin Ofisinin X sosyal medya hesabından, Gazze'nin kuzeyindeki hastanelere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Avda??????? da dahil olmak üzere Gazze'nin kuzeyindeki hastanelere yapılması planlanan tıbbi malzeme yardımlarının 26 Aralık'tan bu yana üst üste 4. kez iptal edildiği bildirildi.

Ağır bombardıman ve iletişimin kesintiye uğraması nedeniyle Gazze'nin özellikle kuzeyine düzenli ve güvenli bir şekilde tıbbi malzeme ulaştırmanın "neredeyse imkansız" hale geldiği belirtilen açıklamada, "Gazze'nin kuzeyine 12 gündür ulaşamıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Gazze'ye insani yardımların sürekli ulaşımı ve siviller ile sağlık hizmetlerinin aktif şekilde korunması çağrısı yinelenerek "acil ateşkes" mesajı verildi.

Çoğu hastanenin personel eksikliğinden muzdarip olduğu aktarılan açıklamada, Avda Hastanesi doktorlarından Mohamed Obied'in görüşlerine yer verildi.

Obied yaralıların, doktorlara yaralandıktan ancak günler ya da haftalar sonra ulaşabildiğini ve bu durumun da uzuvlarını kurtarma ihtimalini düşürdüğünü ifade etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Dünya Sağlık Örgütü, Aralık, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DSÖ, Gazze'nin kuzeyine yardım ulaştıramıyor - Son Dakika


15:47
Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu
15:28
Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti
15:20
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam
15:16
Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu
15:14
Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor
14:53
İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 84'e yükseldi İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 84'e yükseldi
14:33
Görüntüler Suudi Arabistan'dan! Eline taş alan çoban tek atışta dronu düşürdü Görüntüler Suudi Arabistan'dan! Eline taş alan çoban tek atışta dronu düşürdü
14:21
Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü 'Panathinaikos' diyemedi Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi

Son Dakika
15:47 Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu
15:28 Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti
15:20 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam
15:16 Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu
15:14 Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor
14:53 İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 84'e yükseldi
14:33 Görüntüler Suudi Arabistan'dan! Eline taş alan çoban tek atışta dronu düşürdü
14:21 Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi
13:58 İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi
13:57 Murat Kurum'un İstanbul'u başıboş köpeklerden arındırmak için planı hazır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 16:14:20. #1.12#
SON DAKİKA: DSÖ, Gazze'nin kuzeyine yardım ulaştıramıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement