DSÖ: Gazze'de Acil Ateşkes Gerekiyor

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail tarafından düzenlenen ölümcül saldırıların bir kez daha "ateşkesin acilen gerekli olduğunu" gösterdiğini bildirdi.

Ghebreyesus, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde "güvenli olduğu" iddia edilen El-Mevasi bölgesinde yerlerinden edilen sivillerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıya ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.

"Han Yunus'ta bugün gerçekleşen ölümcül hava saldırıları, bir kez daha ateşkesin acil olarak gerekli olduğunu gösteriyor." ifadesini kullanan Ghebreyesus, Gazze'deki insanlardan defalarca yerlerinden edilmelerinin istendiğini ve güvenli olması gereken bölgelere tekrar tekrar bombalar yağdırıldığını belirtti.

Ghebreyesus, hiçbir aşı veya ilacın, insanların öldürüldüğü ve bu kadar kötü koşullarda yaşamaya zorlandığı ortamda etkili olamayacağını vurguladı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin çadırlarına düzenlediği saldırıda 40 kişi hayatını kaybetmişti. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Han Yunus'un batısında "güvenli olduğu" iddia edilen El-Mevasi bölgesinde yerlerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara 3 füze saldırısı düzenlemişti.