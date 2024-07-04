DSÖ Genel Direktörü: Gazze daha fazla hastaneyi kaybedemez - Son Dakika
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DSÖ Genel Direktörü: Gazze daha fazla hastaneyi kaybedemez

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'nin güneyinde bulunan Gazze-Avrupa Hastanesi'nin hizmet dışı kalmasının ardından 'Gazze daha fazla hastaneyi kaybedemez' çağrısını yineledi. Ghebreyesus, hastanenin yeniden işlerlik kazanması için acil önlemler alınması gerektiğini vurgulayarak, 'Gazze daha fazla hastaneyi kaybedemez' çağrısını yineledi.

04.07.2024 22:35
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'nin güneyinde bulunan Gazze-Avrupa Hastanesi'nin hizmet dışı kalmasının ardından "Gazze daha fazla hastaneyi kaybedemez" çağrısını yineledi.

Ghebreyesus, İsrail saldırıları altındaki Gazze'nin güneyindeki en büyük sevk hastanelerinden biri olan ve tahliye edilen Gazze-Avrupa Hastanesi'ne dair paylaşımda bulundu.

Hastanedeki tıbbi ekipman ile malzemeleri korumak için DSÖ'nün tahliye sırasında destek verdiğini belirten Ghebreyesus, "Hafta başında da bildirdiğimiz gibi (İsrail tarafından) çevredeki tahliye talepleri nedeniyle hastalar ve sağlık çalışanları güvenlik amacıyla hastaneyi terk etmek zorunda kalmış ve hastane 2 Temmuz'da hizmet dışı kalmıştı." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, hastanenin yeniden işlerlik kazanması için acil önlemler alınması gerektiğini vurgulayarak, "Gazze daha fazla hastaneyi kaybedemez" çağrısını yineledi.

DSÖ'nün işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki temsilcisi Richard Peeperkorn, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusundaki binlerce kişiye "bölgenin boşaltılması" çağrısı yapmasının, Gazze-Avrupa Hastanesi'nin operasyonlarını etkilediğini belirtmişti.

Han Yunus'tan göçe zorlanan Filistinliler zorlu şartlarda yaşamaya çalışıyor

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 1 Temmuz'da X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Filistinlilerden Han Yunus kentinin doğusundaki bölgeleri "güvenlikleri için" acilen boşaltmalarını istemişti.

Kentin doğusundaki Filistinliler, İsrail ordusunun çağrısından saatler sonra El-Mevasi bölgesine doğru göç etmek zorunda kalmıştı.

Refah'ın batısında bulunan ve yerleşim yeri olmayan El-Mevasi'de büyük ölçüde açık araziler bulunuyor.

Altyapı, kanalizasyon ağları, elektrik hatları, iletişim ağları ve internetten de yoksun olan bölgede, yerinden edilmiş Filistinliler, oldukça zor şartlar altında yaşamaya çalışıyor.

Evlerini terk edip bu bölgeye sığınanlar su, gıda, temizlik ve sağlık hizmetleri konusunda büyük yoksunluk yaşıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel DSÖ Genel Direktörü: Gazze daha fazla hastaneyi kaybedemez - Son Dakika

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