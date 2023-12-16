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DSÖ Genel Direktörü: Gazze'de sağlık çalışanlarının gözaltına alınması kabul edilemez - Son Dakika
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DSÖ Genel Direktörü: Gazze'de sağlık çalışanlarının gözaltına alınması kabul edilemez

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de sağlık çalışanlarının gözaltına alınmasının kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirtti. Ghebreyesus, ayrıca Sudan ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yaşanan insani krizlere dikkat çekti ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların uluslararası insancıl hukukun ihlali olduğunu vurguladı.

DSÖ Genel Direktörü: Gazze\'de sağlık çalışanlarının gözaltına alınması kabul edilemez
16.12.2023 - 00:17,
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de sağlık çalışanlarının gözaltına alınmasının kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, BM Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) üyesi gazetecilerle, her yıl sonunda geleneksel olarak gerçekleşen "yılın son basın toplantısında", DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde bir araya geldi.

2023'ün zorluklarla dolu bir yıl olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, DSÖ'nün bu yıla, şubatta Türkiye'de yaşanan depremlere müdahale ederek başladığını ve Gazze'deki korkunç savaşla kapattığını söyledi.

Ghebreyesus, şöyle devam etti:

"İnsani yardım ve sağlık çalışanları da dahil Gazze'de hiçbir yer ve hiç kimse güvende değil. Meslektaşımız Dima Alhaj dahil 130'dan fazla BM personeli öldürüldü. Yardım ulaştırmak veya hastaları nakletmek için kullanılan insani yardım konvoyları da saldırıya uğradı. Bu konvoydakiler gözaltına alındı, sorguya çekildi ve geciktirildi. Sağlık çalışanlarının gözaltına alınması kesinlikle kabul edilemez. (Gazze'de) Ateşkes olmazsa barış olmaz, barış olmazsa sağlık olmaz."

Gazze'deki gelişmelerin ana gündem maddesi olmasına rağmen dünya genelinde farklı bölgelerde de krizler yaşandığına işaret eden Ghebreyesus, iç savaşın devam ettiği Sudan'da sağlık sisteminin artık kırılma noktasına geldiğini ve birçok bölgedeki kritik hizmetlerin durdurulduğunu aktardı.

Ghebreyesus, "Sudan'da insanlar temel sağlık hizmetlerine ve ilaçlara erişemediği için ölüyor." dedi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki insani krizin derinleştiğine dikkati çeken Ghebreyesus, sadece geçen hafta 150 bin kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

"Bu yıl, 1200'den fazla belgelenmiş saldırı gerçekleşti"

Ghebreyesus, "Bu yıl, 19 ülkede sağlık çalışanlarına, hastalara, hastanelere, kliniklere ve ambulanslara 1200'den fazla belgelenmiş saldırı gerçekleşti. Bu saldırılarda, 700'e yakın ölüm ve 1100'ün üzerinde yaralanma vakası yaşandı. Sağlığa yönelik saldırılar, uluslararası insancıl hukukun ihlalidir. Sağlık, hiçbir zaman hedef olmamalıdır." diye konuştu.

DSÖ'nün ruh sağlığı uzmanlarının Türkiye merkezli depremlerin ardından Suriye'nin kuzeyinin yanı sıra Afganistan, Ukrayna, Libya ve diğer ülkeleri ziyaret ettiğini söyleyen Ghebreyesus, burada insanlara destek sağlandığının altını çizdi.

"Tüm bu krizlerin ağır bir bedeli var"

Ghebreyesus, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 3. yılına yaklaştığını hatırlatarak, "Tüm bu krizlerin, kaybedilen canlar, yok edilen topluluklar açısından ve insani yardım sağlamanın maliyeti açısından ağır bir bedeli var." dedi.

Mayısta Kovid-19 ve maymun çiçeği virüsünün küresel acil sağlık durumlarının sona erdiğini hatırlatan Ghebreyesus, bunların da yaşanan olumlu gelişmeler olduğunu ifade etti.

DSÖ olarak dünyadaki her ülkeyle çalışmaya ve kendilerine sunulan sağlık sorunlarına çözümler bulmaya devam edeceklerinin kaydeden Ghebreyesus, 2024'ün mutlu ve sağlıklı bir yıl olmasını temenni etti.

Kaynak: AA
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Dünya Sağlık Örgütü, Tedros Adhanom, Sudan, Gazze, Son Dakika

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