DSÖ Genel Direktörü, Gazze'deki hastanelerin korunması çağrısında bulundu

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin korunması çağrısında bulunarak, "Şifa Hastanesinde, sağlık çalışanları, hastalar ve sivilleri tehlikeye atan durumdan büyük endişe duyuyoruz." dedi.

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'deki hastanelere ilişkin açıklamada bulundu.

"Hastaneler asla savaş alanı olmamalıdır." uyarısında bulunan Ghebreyesus, "Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesinde, sağlık çalışanları, hastalar ve sivilleri tehlikeye atan durumdan büyük endişe duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, Şifa Hastanesinin yakın zamanda asgari sağlık hizmetlerini sağlamaya yeniden başladığını belirterek, kuruma yönelik "çatışma ve askerileştirmenin" sağlık hizmetleri, ambulanslara erişim ve hayat kurtarıcı malzemelerin dağıtımını tehlikeye attığı değerlendirmesinde bulundu.

Ghebreyesus, ayrıca, "Hastaneler korunmalı. Ateşkes." ifadelerine yer verdi.

İsrail ordu güçleri bu sabah hasta, yaralı ve yerinden edilmiş binlerce kişinin bulunduğu Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne insansız hava araçları (İHA) ve ağır silahlarla baskın düzenlemiş, saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu bildirilmişti.

Kanal 13 televizyonu, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskında 80 Filistinliyi alıkoyduğunu aktarmıştı.