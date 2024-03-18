DSÖ Genel Direktörü, Gazze'deki hastanelerin korunması çağrısında bulundu - Son Dakika
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DSÖ Genel Direktörü, Gazze'deki hastanelerin korunması çağrısında bulundu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin korunması çağrısında bulunarak, Şifa Hastanesi'nde yaşanan tehlikeli durumdan büyük endişe duyduklarını belirtti. Ghebreyesus, hastanelerin savaş alanı olmaması gerektiğini vurgulayarak, ateşkes çağrısında bulundu.

18.03.2024 18:11
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin korunması çağrısında bulunarak, "Şifa Hastanesinde, sağlık çalışanları, hastalar ve sivilleri tehlikeye atan durumdan büyük endişe duyuyoruz." dedi.

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'deki hastanelere ilişkin açıklamada bulundu.

"Hastaneler asla savaş alanı olmamalıdır." uyarısında bulunan Ghebreyesus, "Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesinde, sağlık çalışanları, hastalar ve sivilleri tehlikeye atan durumdan büyük endişe duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, Şifa Hastanesinin yakın zamanda asgari sağlık hizmetlerini sağlamaya yeniden başladığını belirterek, kuruma yönelik "çatışma ve askerileştirmenin" sağlık hizmetleri, ambulanslara erişim ve hayat kurtarıcı malzemelerin dağıtımını tehlikeye attığı değerlendirmesinde bulundu.

Ghebreyesus, ayrıca, "Hastaneler korunmalı. Ateşkes." ifadelerine yer verdi.

İsrail ordu güçleri bu sabah hasta, yaralı ve yerinden edilmiş binlerce kişinin bulunduğu Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne insansız hava araçları (İHA) ve ağır silahlarla baskın düzenlemiş, saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu bildirilmişti.

Kanal 13 televizyonu, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskında 80 Filistinliyi alıkoyduğunu aktarmıştı.

Kaynak: AA

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