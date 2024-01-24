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DSÖ Genel Direktörü: Han Yunus'taki bombardıman dehşet verici - Son Dakika
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DSÖ Genel Direktörü: Han Yunus'taki bombardıman dehşet verici

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Han Yunus'ta devam eden ağır bombardıman ve sivillerin öldürülmesinin dehşet verici olduğunu belirtti. Ghebreyesus, İsrail'in Han Yunus'ta yoğun saldırılarına ilişkin paylaşımda bulundu. DSÖ ekibinin UNRWA misyonuna katılarak saldırılarda yaralananlara yardım ettiği ve saldırılarda sevdiklerini kaybeden ailelere başsağlığı mesajı iletilmiştir.

DSÖ Genel Direktörü: Han Yunus\'taki bombardıman dehşet verici
24.01.2024 - 23:57,
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus'ta devam eden ağır bombardıman ve sivillerin öldürülmesinin dehşet verici olduğunu bildirdi.

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini'yi alıntılayarak İsrail'in Han Yunus'ta devam ettirdiği yoğun saldırılara ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "Gazze'nin Han Yunus bölgesinde devam eden ağır bombardıman, (İsrail tarafından) tahliye emirleri ve sivillerin öldürülmesi sadece dehşet verici." ifadeleri yer aldı.

DSÖ ekibinin sivillerin barındığı eğitim merkezinde bugün meydana gelen patlamada yaralananlara yardım etmek için UNRWA misyonuna katıldığı yer alan paylaşımda, saldırılarda sevdiklerini kaybeden ailelere başsağlığı mesajı da yer aldı.

Lazzari'nin paylaşımında ise Gazze'de yine korkunç bir gün yaşandığı ve öldürülenlerin sayısının açıklanandan daha fazla olabileceği yer aldı.

Han Yunus'ta bugün İsrail ordusu tarafından vurulan UNRWA'ya ait mesleki eğitim merkezinin 30 bin yerinden edilmiş Gazzeliyi barındırdığı ve UNRWA'nın en büyük tesislerinden biri olduğu belirtilen paylaşımda, "Yerleşke açıkça işaretlenmiş bir BM tesisidir ve tüm tesislerimizde olduğu gibi koordinatları İsrailli yetkililerle paylaşıldı. Bir kez daha savaşın temel kuralları açıkça hiçe sayıldı." ifadelerine yer verildi.

UNRWA Gazze Direktörü Thomas White, saldırıyla ilgili açıklamasında, UNRWA eğitim merkezinin tank saldırısının hedefi olduğunu ve saldırıda 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 75 kişinin de yaralandığını kaydetmişti.

UNRWA'dan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te saldırılarını başlatmasından bu yana bölgedeki BM'ye ait merkezlere sığınan 340 Filistinliyi öldürdüğü belirtilmişti.

Kaynak: AA
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