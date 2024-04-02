Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) çalışanlarının öldürülmesine ilişkin, "Gazze'de insani yardım çalışanlarının öldürülmesinden öfke duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan, merkezi ABD'de bulunan WCK'nin çalışanlarının öldürülmesine ilişkin paylaşımda bulundu.
"Ateşkes tesis edilene kadar daha kaç hayat kaybedilecek? Gazze'de insani yardım çalışanlarının öldürülmesinden öfke duyuyoruz" ifadelerini kullanan Ghebreyesus, güvenliği sağlamanın, hayat kurtaran yardımların ulaştırılması için temel gereklilik olduğunu vurguladı.
Ghebreyesus, WCK'ye ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletirken, Gazze'deki insani yardım çalışanlarının korunması çağrısını yineledi.
İsrail'in dün Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı'nın 7 çalışanı hayatını kaybetmişti.
Son Dakika › Güncel › DSÖ Genel Direktörü, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında ölen yardım çalışanlarına öfke duyduğunu belirtti - Son Dakika
31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, 30 büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde CHP 14, AK Parti 12, DEM Parti 3, Yeniden Refah Partisi 1 belediye başkanlığı kazandı. 30 büyükşehir belediye başkanı arasında 7 mühendis, 6 avukat, 5 siyasetçi, 3 iş insanı, 3 doktor, 2 mimar, 1 öğretmen, 1 turizmci, 1 işletmeci ve 1 ekonomist bulunuyor.
Sinop'un Durağan ilçesinde av tüfeğinin yanlışlıkla ateş alması sonucu vurulan 11 yaşındaki çocuk, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alındı ve taksirle ölüme neden olma suçundan tutuklandı.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sıfırdan Zirveye Girişimcilik Topluluğu, 'Bir Ağaç Dik, Bir Nefes Ver' mottosuyla fidan dikme etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlikte akademisyenler ve öğrenciler çevre bilincinin artırılması amacıyla fidan dikerek doğanın korunması ve yeşil alanların çoğalmasının önemine dikkat çekti.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 53 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 7'si hapis cezasıyla tutuklandı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 23 yaşındaki genç kıza otomobil çarptı. Gencin, yaya geçidinden geçmek istediği esnada otomobilin çarpması ile metrelerce savrulduğu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza anı cadde üzerinde bulunan bir işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Yaralı genç kadın hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 32.845'e ulaştığını açıkladı.
FAW Grup, bu yılın ilk çeyreğinde araç satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 arttığını bildirdi. Grupun toplam satışlarının 100.300 adedini oluşturan Hongqi marka otomobilin satışları ise yüzde 64,3 artış gösterdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?