DSÖ Genel Direktörü: Tarih, Gazze'deki çocukların yaşadığı sıkıntıları yargılayacak

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Tarih hepimizi bu çocukların ( Gazze'deki) katlandığı sıkıntılardan dolayı yargılayacak." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, Gazze'de yaşanan kıtlık ve çocukların açlıktan ölmesine ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Gazze'nin kuzeyinde Refik'in açlıktan ölen ve ağır yaralanan çok sayıda çocuk ve gençten sadece biri olduğunu belirten Ghebreyesus, "Tarih hepimizi bu çocukların katlandığı zorluklardan dolayı yargılayacak." ifadelerine yer verdi.

Ghebreyesus, Gazze için "derhal ateşkes" ile sınırsız ve ölçeği büyütülmüş insani yardım erişimine izin verilmesi çağrısında bulundu.