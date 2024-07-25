DSÖ, İspanya'ya tedavi için getirilen Filistinli çocukları duyurdu - Son Dakika
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DSÖ, İspanya'ya tedavi için getirilen Filistinli çocukları duyurdu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 15 Filistinli çocuk ile bir annenin tedavi edilmek üzere İspanya'ya getirildiğini duyurdu. DSÖ'nün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, daha önce Mısır'da tedavi gören 16 Filistinli dün İspanya'ya ulaştı. Yaşları 3 ile 17 arasında değişen 15 çocuktan birinin kronik kalp rahatsızlığının bulunduğu, birinin kanser ve 13'ünde ciddi yaraların olduğu belirtildi, çocuklardan birinin annesinin rahatsızlığı hakkında ise bilgi verilmedi. Açıklamada, Filistinli hastaların İspanya'ya ulaşmasında DSÖ'nün Avrupa Birliği (AB), Filistinli Çocuklara Yardım Fonu (PCRF) ve Mısır hükümetiyle çalıştığı kaydedilerek, çabalarından dolayı İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Sağlık Bakanı Monica Garcia Gomez ve Mısır hükümetine teşekkür edildi.

25.07.2024 16:33
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 15 Filistinli çocuk ile bir annenin tedavi edilmek üzere İspanya'ya getirildiğini duyurdu.

DSÖ'nün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, daha önce Mısır'da tedavi gören 16 Filistinli dün İspanya'ya ulaştı.

Yaşları 3 ile 17 arasında değişen 15 çocuktan birinin kronik kalp rahatsızlığının bulunduğu, birinin kanser ve 13'ünde ciddi yaraların olduğu belirtildi, çocuklardan birinin annesinin rahatsızlığı hakkında ise bilgi verilmedi.

Açıklamada, Filistinli hastaların İspanya'ya ulaşmasında DSÖ'nün Avrupa Birliği (AB), Filistinli Çocuklara Yardım Fonu (PCRF) ve Mısır hükümetiyle çalıştığı kaydedilerek, çabalarından dolayı İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Sağlık Bakanı Monica Garcia Gomez ve Mısır hükümetine teşekkür edildi.

10 bin kişi tedavi için tahliye edilmeyi bekliyor

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın, Filistin tarafını İsrail ordusunun 7 Mayıs'ta ele geçirmesinden beri kapalı olduğu hatırlatılan açıklamada, o tarihten bu yana yalnızca 23 kişinin Kerem Ebu Salim Kapısı'ndan tahliye edildiği bildirildi.

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana yaklaşık 5 bin kişinin tedavi için Gazze'den tahliyesinin gerçekleştirildiği belirtilerek, hastaların yüzde 80'inden fazlasının Mısır, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) tedavi gördüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca 10 bin kişinin tedavi için Gazze'den tahliye edilmesinin gerektiği vurgulandı.

İspanya'ya ulaştırılan Filistinli çocukların, Gazze dışında özel tıbbi bakıma ihtiyaç duyan diğer binlerce çocuk ve yetişkinin küçük bir bölümünü oluşturduğuna işaret edilen açıklamada, "DSÖ, çatışmaların kesilmesi için bir kez daha çağrıda bulunuyor. Zira barış, sağlığa giden en iyi yoldur." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Hasta insanların gereken tedaviyi görmesi manşet değil rutin küresel işbirliği olmalıdır"

DSÖ'nün açıklamasında sözlerine yer verilen Genel Direktör Tedros Adhanom Ghebreyesus, çocukların İspanya'ya ulaşmasında yardımı bulunan taraflara teşekkürlerini yineleyerek, "Kapasite ve tıbbi imkanlara sahip diğer ülkeleri, kendi hataları olmaksızın bu çatışmanın pençesine düşen insanları kabule teşvik ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Ghebreyesus, "Ağır hasta insanların ihtiyaç duydukları tıbbi bakımı alabilmeleri manşet haber değil rutin küresel işbirliği olmalıdır." görüşünü paylaştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 145 Filistinli öldü, 90 bin 257 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel DSÖ, İspanya'ya tedavi için getirilen Filistinli çocukları duyurdu - Son Dakika

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