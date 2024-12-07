DSÖ, Kongo'da Bilinmeyen Hastalık İçin Uzman Görevlendirdi

Güncel

KİNŞASA, 7 Aralık (Xinhua) -- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin güneybatısındaki Kwango Eyaleti'ne bağlı Panzi bölgesinde görülen ve henüz teşhis edilemeyen bir hastalığın nedenini araştırmak ve sağlık yetkililerine destek vermek amacıyla uzmanlar görevlendirdi.

DSÖ Afrika Bölge Ofisi, cuma günü yaptığı açıklamada, DSÖ uzmanlarının müdahale ekibine katılmak üzere Panzi'ye doğru yola çıktığını teyit etti.

İlk yerel DSÖ ekibi, kasım ayının sonundan bu yana Kwango'daki sağlık yetkililerine hastalık takibini güçlendirme ve vakaları tespit etme konusunda destek sağlıyor.

DSÖ Afrika Bölge Direktörü Matshidiso Moeti, "Önceliğimiz, etkilenen ailelere ve topluluklara etkili destek sağlamak. Bu hastalığın nedenini belirlemek, bulaşma yollarını anlamak ve mümkün olan en hızlı şekilde uygun müdahaleyi sağlamaya yönelik çabalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Halk Sağlığı Bakanlığı'na göre, Panzi sağlık bölgesinde şu ana kadar 394 vaka ve 30 ölüm bildirildi. Hastalığın belirtileri arasında baş ağrısı, öksürük, ateş, solunum güçlüğü ve anemi yer alıyor.

Hastalığın olası nedenleri arasında influenza veya Kovid-19 gibi bir solunum yolu patojeni, ayrıca sıtma, kızamık ve diğer hastalıklar da araştırılıyor. DSÖ, laboratuvar test sonuçları alınana kadar hastalığın nedeninin belirsizliğini koruduğunu belirtti.

Başkent Kinşasa'ya 700 kilometreden fazla uzaklıkta bulunan kırsal bir yerleşim yeri olan Panzi, karayoluyla erişimin zor ve iletişim altyapısının zayıf olduğu bir bölgede yer alıyor.