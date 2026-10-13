DSÖ, Sudan'da 228 sağlık saldırısını doğruladı, kıtlık riskine dikkat çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DSÖ, Sudan'da 228 sağlık saldırısını doğruladı, kıtlık riskine dikkat çekti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana sağlık hizmetlerine yönelik 228 saldırıyı doğruladı. Bu saldırılarda 2 bin 55 can kaybı ve 817 yaralanma yaşanırken DSÖ, Darfur ve Kurdufan'da artan kıtlık riskine dikkat çekti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'da çatışmaların başladığı 15 Nisan 2023'ten bu yana 2 bin 55 can kaybı ve 817 yaralanmayla sonuçlanan, sağlık hizmetine yönelik 228 saldırıyı doğruladığını bildirdi.

DSÖ, üyesi olduğu Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) Sudan için gıda güvensizliği ve yetersiz beslenme uyarısı yayımlamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

IPC'nin çatışmaların, kitlesel yer değiştirmelerin, şiddetli kuraklığın ve yetersiz insani yardım fonlarının hızla kötüleşen durumu tetiklediği Darfur ve Kurdufan'ın bazı bölgelerinde artan kıtlık riski konusunda uyarıda bulunduğu aktarılan açıklamada, "El Nino hava olayının neden olduğu ve ülkenin yaklaşık yarısını etkileyen kuraklık, çatışma ve yerinden edilmenin etkilerini daha da artırarak gıda bulunabilirliğini azaltıyor, fiyatları yükseltiyor ve geçim kaynaklarını etkiliyor. IPC'nin uyarısı, yeni endişe alanları dahil birçok bölgede alarm verici düzeyde akut gıda güvensizliği ve yetersiz beslenmeyi vurguluyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Sudan'daki sağlık hizmetlerinin son derece sınırlı ve çoğu zaman da tamamen erişilemez durumda olduğuna işaret edildi.

Ülke genelinde temiz suyun ise giderek daha da kıtlaştığına değinilen açıklamada, bu durumun, yetersiz beslenen nüfusu hastalıklara ve ölüme karşı son derece savunmasız bıraktığı vurgulandı.

Açıklamada, DSÖ'nün, Sudan genelinde sağlık ve beslenme alanındaki çalışmalara destek verdiğinin altı çizilerek "Sağlık sistemi çatışmalar, yerinden edilmeler, sağlık hizmetlerine yönelik saldırılar ve kronik fon yetersizliği nedeniyle ciddi şekilde zayıflamış durumda. DSÖ, 15 Nisan 2023'ten bu yana 2 bin 55 can kaybı ve 817 yaralanmayla sonuçlanan 228 sağlık hizmetine yönelik saldırıyı doğruladı. 2026 yılına kadar ülkedeki sağlık tesislerinin yüzde 37'si işlevini yitirdi." ifadelerine yer verildi.

DSÖ'nün 97,7 milyon dolar tutarındaki insani yardım çağrısının yalnızca yüzde 23'ünün karşılandığı kaydedilen açıklamada, durumun daha da kötüleşmesini önlemek için yardımların artırılması ve insani yardıma erişimin sürdürülmesi talep edildi.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında, HDK'nın orduya entegrasyonu konusundaki anlaşmazlığın ardından çatışmalar yaşanıyor.

Çatışmalar nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde kıtlık koşulları ortaya çıkarken on binlerce kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 13 milyon kişi yerinden edildi.

Sudan'daki çatışmalar, dünyanın en büyük insani krizlerinden birine yol açtı.

Kaynak: AA
Dünya Sağlık Örgütüİnsan HaklarıUluslararasıGüncelSudanSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti’ye geçen Cemil Tugay hızlı başladı Mega projesi için Erdoğan’dan da destek aldı AK Parti'ye geçen Cemil Tugay hızlı başladı! Mega projesi için Erdoğan'dan da destek aldı
Samsunspor’un teklifini duyan Tedesco’dan saniyesinde cevap Samsunspor'un teklifini duyan Tedesco'dan saniyesinde cevap
Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar Bakanlık ifşa etti Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar! Bakanlık ifşa etti
Sen misin askerlerle dalga geçen Canlı yayında gözaltına alındı Sen misin askerlerle dalga geçen! Canlı yayında gözaltına alındı
Bu markaları mutfağınıza sokmayın Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
DEM Parti’nin miting yaptığı meydanı sirkeli suyla yıkadılar DEM Parti'nin miting yaptığı meydanı sirkeli suyla yıkadılar
14:59
TBMM’de sürpriz görüşme Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nu ağırladı
TBMM'de sürpriz görüşme! Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu ağırladı
14:40
Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı
Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı
14:08
YRP’nin sirkeli su adımına DEM Parti’den zehir zemberek tepkiler
YRP'nin sirkeli su adımına DEM Parti'den zehir zemberek tepkiler
13:55
Özgür Özel’den Cemil Tugay’a içinde “Namussuz“ geçen ağır sözler
Özgür Özel'den Cemil Tugay'a içinde "Namussuz" geçen ağır sözler
13:52
Baba, iki oğlu ve amca öldürüldü Nedeni inanılır gibi değil
Baba, iki oğlu ve amca öldürüldü! Nedeni inanılır gibi değil
13:36
Esenyurt’ta torbacı neneler şoku Polis kaydetti, çete yakalandı
Esenyurt'ta torbacı neneler şoku! Polis kaydetti, çete yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 15:03:59. #7.13#
SON DAKİKA: DSÖ, Sudan'da 228 sağlık saldırısını doğruladı, kıtlık riskine dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei