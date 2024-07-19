DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü mesajı

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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksakal, mesajında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 50 yıldır olduğu gibi bundan sonra da bağımsız ve özgür olarak yaşaması temennisinde bulundu.

Kıbrıs Türklerinin ve Türk milletinin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutlayan Aksakal, şu ifadeleri kullandı:

"Kıbrıs Adası'nın huzur, güven ve özgürlük ortamına kavuşmasını sağlayan dönemin Başbakanı Sayın Bülent Ecevit başta olmak üzere, 37'nci hükümetin bakanlar kurulu üyelerini, bu uğurda canlarını ortaya koymuş tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum."