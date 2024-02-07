DTİK Üyeleri Türkiye\'nin Belgrad Büyükelçiliği ev sahipliğinde buluştu

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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) çatısı altında faaliyet gösteren Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) üyeleri, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği ev sahipliğindeki resepsiyonda buluştu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da toplanan üyeler, gün içerisinde bazı kurumları ziyaret etti ve Büyükelçi Hami Aksoy'un ev sahipliğindeki resepsiyona katıldı.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Aksoy, programda yaptığı konuşmada, DTİK'e Sırbistan'da bulunan Türk iş insanlarının üye olmalarını istediklerini söyledi.

Türk iş insanlarının girişimcilik konusunda güzel işler yaptıklarını belirten Aksoy, Belgrad'da düzenlenen bir fuarda 6 Şubat depremlerinden sonra Kahramanmaraş ve Gaziantep'ten firmaları gördüğünde şaşırdığını dile getirerek, "Onlara, 'Büyük bir deprem yaşadınız, nasıl hemen toparlanıp buraya geldiniz?' dedim. Bana dediler ki, 'Fabrikalarımızın bir bölümü yıkıldı, işçilerimizi kaybettik ama depremin acılarını çalışarak giderebiliriz.' Türk iş gücünün ne kadar dirayetli olduğunu bir kez daha anladım." diye konuştu.

Sırbistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin üst seviyede bulunduğunu aktaran Büyükelçi Aksoy, iki ülke cumhurbaşkanları arasında yakın bir ilişki bulunduğunu, bunun da kendilerine tüm kapıları açtığını ifade etti.

Son 10 yılda Sırbistan'daki Türk yatırımlarının 1 milyon dolar seviyesinden 400 milyon dolara çıktığını belirten Hami Aksoy, şöyle konuştu:

"Burada 1500'e yakın şirketimiz faaliyet gösteriyor. Dış ticaretimiz son 2 senedir 2 milyar dolar seviyesini aşmış vaziyette, 27'ye yakın fabrikamız var ve yeni iş adamları her gün beni ziyaret ediyor yatırım yapmak için. İş adamları bana fikrimi soruyor yatırım konusunda, diyorum ki, 'Balkanlar'da en fırsat yaratan imkanların olduğu ülke, Sırbistan'dır.' Geçtiğimiz iki yılda Sırbistan'a doğrudan yabancı yatırımlar, sırasıyla 4,4 ve 4,5 milyar avroyu buldu, bu da bütün bu Balkan bölgesine yapılan yatırımların yüzde 60'ı demek. Sırbistan Expo 2027'ye ev sahipliği yapacak."

Büyükelçi Hami Aksoy, Sırbistan'ın büyük bir şantiye gibi olduğunu ve Türk şirketlerinin Sırbistan'daki fırsatlardan yararlanması gerektiğini de kaydetti.

Halkbank Belgrad'daki şube sayısını 15'e çıkarmayı hedefliyor

Halkbank Genel Müdürü ve DEİK Türkiye-Sırbistan İş Konseyi Başkanı Osman Arslan ise Türkiye'den Sırbistan'a yatırım fırsatları oluşturabilmek için imkanları kullandıklarını söyledi.

Türk milletinin asırlardır hak ve adalet üzerine bir yönetim anlayışı uyguladığını dile getiren Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Geleneği devam ettirmemiz gerekiyor, bugünün gücü de ekonomi, diplomasi, teknoloji. Çok büyük bir gücü temsil ettiğimizin farkındayız. Büyük hedefler doğrultusunda çalışmamız lazım. Halkbank'ın Sırbistan'da olmasını büyük bir avantaj olarak görüyoruz, 43 tane şubeye ulaştık, bunun 10 tanesi Belgrad'da, bunu 15'e çıkarma hedefimiz var. 10 milyon avro ile başladığımız sermaye 200 milyon avro öz kaynağa kadar ulaşmış ve 1 milyar avroyu aşan bir kredi desteğiyle yolumuza devam ediyoruz. Sizler bizden daha fazla finansman isteyin, biz bunlara hazırız. Türkiye'nin gücünü buraya yansıtmayı hedefliyoruz, Türkiye artık Türk iş insanlarına da dar geliyor ve bunu geliştirmek durumundayız."

"Türk kökenli ve Türkiye dostu iş insanlarını bir araya getirerek güçlü bir iletişim ağı inşa etmeyi amaçlamaktayız"

DTİK Balkanlar Temsilciler Kurulu Başkanı ve DTİK Yunanistan Ülke Temsilcisi Levent Sadık Ahmet diaspora temsilcileri arasındaki iletişimi artırmak ve ortak projelerde bir araya gelebilmek adına toplandıklarını aktardı.

Balkanların Türkiye için hem tarihsel hem de stratejik nedenlerle önemli gördüğü yerlerden biri olduğunu dile getiren Ahmet, "Türkiye, Balkanlardaki istikrarı ve işbirliğini teşvik etmek etmeye yönelik çeşitli diplomatik, ekonomik ve insani girişimlerde bulunmaktadır. DTİK olarak mottomuz 'diaspora diplomasisidir.' Bu diplomasi faaliyetlerimizle yurt dışında bulunan mukim Türk kökenli ve Türkiye dostu iş insanlarını bir araya getirerek güçlü bir iletişim ağı inşa etmeyi ve etkin bir birikimle paylaşmayı ve bunu sizlere sunmayı amaçlamaktayız." dedi.

Ahmet, Türkiye'nin milli gücüne yalnızca ekonomik açıdan değil, stratejik açıdan da değer katmayı hedefleyen DTİK'in, dünyanın dört bir yanında bürokrasi, diplomasi, akademi, uluslararası işletme ve ticaret, kültür-sanat, spor gibi alanlardaki mensuplarının birleşiminin adresi olacağını söyledi.

Halkbank Sırbistan Genel Müdürü ve DTİK Sırbistan ülke temsilcisi Aziz Arslan ise yurt dışındaki Türk dernek ve vakıflarının ortak bir bilinçle konseyleri bünyesinde bir araya geldiğini ifade etti.

Arslan, birlikteliklerini güçlendirmek istediklerini, yapacakları hizmetlerle Türk iş dünyasının uluslararası arenada daha görünür hale gelmesi için çalıştıklarını belirtti.