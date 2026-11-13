Dublin'de 41 lider düzensiz göçle mücadele için ortak açıklamaya destek verdi - Son Dakika
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Dublin'de 41 lider düzensiz göçle mücadele için ortak açıklamaya destek verdi

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İngiltere, Danimarka ve İtalya, Dublin'deki AST Zirvesi'nde düzensiz göçle mücadele için ortak açıklama yaptı. 41 liderin desteklediği açıklamada sınır güvenliği, insan kaçakçılığıyla mücadelede bilgi paylaşımı ve geri göndermelerde işbirliği istendi.

İngiltere, Danimarka ve İtalya, Avrupa'ya yönelik düzensiz göçün azaltılması ve insan kaçakçılığıyla mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Üç ülke, İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi kapsamında, Avrupa ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları ile Avrupa kurumlarının üst düzey temsilcilerinden oluşan 41 liderin destek verdiği, düzensiz göçle mücadeleye ilişkin ortak açıklama yaptı.

Düzensiz göçün Avrupa ülkeleri için ortak sorun oluşturduğuna işaret edilen açıklamada, bu alanda kaydedilen ilerlemenin sürdürülmesi konusunda kararlı olunduğunun altı çizildi.

Açıklamada, küresel istikrarsızlık, göçün araçsallaştırılması dahil hibrit tehditler ve insan kaçakçılığı şebekelerinin savunmasız kişileri istismar etmesinin yol açtığı sorunlara dikkat çekilerek, düzensiz göçle mücadelede daha kapsamlı ve sistematik yaklaşım benimsenmesi gerektiği vurgulandı.

Sınır güvenliğinin güçlendirilmesinin önemine işaret edilerek, göç hareketlerinin öngörülmesi ve olası güvenlik risklerinin belirlenmesi amacıyla erken uyarı sistemlerinden yararlanılması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, yasa dışı geçişlerin tehlikelerine ilişkin yanlış bilgilerin önüne geçilmesi ve düzensiz göçle mücadelede yenilikçi çözümler geliştirilmesi için Avrupa ülkeleri arasında işbirliğinin artırılması istendi.

Avrupa'da kalma hakkı bulunmayan kişilerin uluslararası hukuka uygun şekilde geri gönderilmesinin öneminin vurgulandığı açıklamada, bu kişilerin geldikleri ülkeler ve Avrupa'ya ulaşırken geçtikleri ülkelerle işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, insan kaçakçılığı şebekeleriyle mücadelede ülkeler arasında bilgi paylaşımının artırılması çağrısında bulunuldu.

Uluslararası sözleşmelerin mevcut göç sorunlarına yanıt vermeye devam etmesinin önemine işaret edilen açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Konseyi ile işbirliğinin sürdürüleceği ve düzensiz göç konusunun İsviçre'deki bir sonraki AST Zirvesi'nde yeniden ele alınacağı bildirildi.

Kaynak: AA
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