Dublin'de Filistin Dayanışması Festivalde Vurgulandı - Son Dakika
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Dublin'de Filistin Dayanışması Festivalde Vurgulandı

Dublin\'de Filistin Dayanışması Festivalde Vurgulandı
07.06.2026 09:43
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Dublin'deki Robert Tressell Festivali'nde Filistin'le dayanışma ve spor boykotu çağrısı yapıldı.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen "Robert Tressell Festivali"nde, Filistin ile dayanışmanın önemine işaret edildi.

Dublin'deki RDS Konser Salonu'nda gerçekleştirilen festivalde, başta İrlanda- İsrail maçının iptal edilmesi olmak üzere İsrail'in tüm uluslararası spor organizasyonlarından menedilmesini talep eden "Oyunu Durdur" başlıklı özel bir panel düzenlendi.

Festivalde stand açan Soykırıma Karşı Anneler Derneği, tişört, forma ve şapka gibi ürünler satarak elde ettiği geliri, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine temiz içme suyu ve tıbbi malzeme ulaştırmak amacıyla kullanacak.

Panelde konuşmacılar arasında İngiliz Milletvekili Jeremy Corbyn, Global Sumud Filosu'ndan Mikey Cullen, eski ABD Kongre Üyesi Jamaal Bowman ve Senatör Frances Black yer aldı.

Salonda, "İsrail'e Kırmızı Kart" ve "Oyunu Durdur" yazılı pankartlar da asıldı.

Panelde onur misafiri olarak eski İrlanda Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins ve eşi Sabina Higgins da yer aldı.

Sumud Filosu'na katılan Louise McCormack ve İrlanda Filistin İçin Spor Derneği Başkanı Rebecca O'Keeffe, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

McCormack, İtalya'dan Yunanistan'a geçişleri sırasında İsrail savaş gemisinin, AB arama kurtarma sularına girerek 22 tekneye el koyduğunu ve dünya genelinden 180'den fazla sivili alıkoyduğunu belirterek, Avrupa hükümetlerinin bilgisi olmadan bunun nasıl gerçekleşebildiğini sorguladığını söyledi.

Savaş gemisinde korkunç bir deneyim yaşadıklarını, teknelerde işkenceye uğradıklarını ve yaşananların anlatılanlardan çok daha kötü olduğunu vurgulayan McCormack, şu ifadeleri kullandı:

"Türk Hava Yollarının charter uçuşlarını ayarladığını ve masrafları karşıladığını düşünüyorum. Birkaç Türk Hava Yolları uçağı vardı. Uçaktaki ekip, o uçuşta gönüllü olarak görev yapmıştı, dolayısıyla bize nasıl davrandıklarını tahmin edebilirsiniz, çok çok naziktiler ve bu bizim günler sonrası yediğimiz ilk yemekti."

"İsrail'i dışlamaları ve yaptırım uygulamaları için baskı yapabilirler"

Festivalde, İrlanda Filistin İçin Spor Derneği olarak "Oyunu Durdur" panelinde yer aldığını belirten O'Keeffe, sivil toplum tarafından oluşturulan koalisyonla IFF ve hükümeti, İrlanda'yı İsrail'e karşı oynamamaya davet ettiklerini dile getirdi.

O'Keeffe, eylül ve ekim aylarında planlanmış iki maç bulunduğunu hatırlatarak, İsrail'in hiçbir spor müsabakasında yer almaması gerektiğinin altını çizdi.

İrlanda Filistin İçin Spor Derneği Başkanı O'Keeffe, şunları kaydetti:

"Sporcuların bir platformu var ve bunu kullanmaları gerekiyor. Düşündüklerinden çok daha fazla güçleri var, oyuncuların ve taraftarların burada gücü var ve organizasyonlar üzerinde baskı kurarak İsrail'e karşı harekete geçmeleri, İsrail'i dışlamaları ve yaptırım uygulamaları için baskı yapabilirler."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dublin'de Filistin Dayanışması Festivalde Vurgulandı - Son Dakika

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