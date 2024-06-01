Dublin\'de sağlık çalışanları Filistin\'e destek gösterisi düzenledi

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İrlanda'nın başkenti Dublin'de sağlık çalışanları Amerikan Büyükelçiliği önünde Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

Filistin İçin İrlandalı Sağlık Çalışanları Derneğince organize edilen gösteri ABD'nin Dublin Büyükelçiliği önünde gerçekleşti.

İrlandalı sağlık çalışanları, Gazze'de yaralanan meslektaşlarını temsilen kol ve bacaklarını sargı bezleriyle sararken, öldürülen bebekleri temsilen beyaz kumaşa sarılı bebek maketleri taşıdı.

Gösteride ayrıca "Sağlık çalışanları bir arada", "Gazzeli çocuklar için aydınlık", "Filistinli bebekler hedef değil" yazılı dövizler açıldı.

Gösteriye katılan İrlandalı eski Milli Rugby oyuncusu David Hickey ve Filistin İçin İrlandalı Sağlık Çalışanları Derneği temsilcisi Angy Skuce, AA muhabirine, "Sanırım insanlar ABD'nin iyi olmadığını anlamaya başlıyor. Gazze'deki bu soykırımı askeri, diplomatik ve mali açıdan kolaylaştırıyorlar ve onların yaptıkları insanlığın yüz karası oldu." dedi.

Hickey, " Türkiye, İrlanda, İspanya, Norveç gibi küresel güneyde 'artık yeter' diyecek başka avcılar arıyoruz. ABD'nin küresel standartlarındaki ikiyüzlülük ve terörden bıktık." diye konuştu.

Skuce ise Gazze'deki mülteci kamplarına Amerikan bombaları yağdığını söyleyerek, "Çadırları ateşe veriyorlar ve içindeki insanları diri diri yakıyorlar. Gazze'deki hastaneleri, klinikleri, ambulansları yerle bir eden Amerikan bombalarıdır. Amerika'nın desteği olmadan sağlık çalışanlarını, hastaları, ailelerini, doktorları, hemşireleri öldüren İsrail, Gazze'yi kuşatamazdı." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'ye, bu iğrenç suçları işlemeye son verene kadar İsrail'e tüm desteği geri çekmesi çağrısında bulunmak için Büyükelçilik önünde toplandıklarını söyleyen Skuce, İrlanda'daki ve yurt dışındaki tüm sağlık kuruluşlarından Gazze'deki sağlık sisteminin tamamen yok edilmesini kınamalarını talep ettiklerini sözlerine ekledi.