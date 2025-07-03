Dublörle Dolandırıcılığa 3 Tutuklama

İzmir'in Çiğli ilçesinde, tapu devir işleminde "dublör" kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, arsa ve ev sahibi vatandaşların yerine "dublör" kullanarak tapu dairesinde sahte evrakla işlem yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Bir süre devam eden teknik ve fiziki takip sonucunda, şüpheliler Çiğli Tapu Müdürlüğü'nde suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Savcılığa sevk edilen T.K. hakkında ev hapsi kararı verildi.

Diğer şüpheliler H.A, A.B. ve A.D. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan dolandırıcılık anları güvenlik kamerasınca görüntülendi.