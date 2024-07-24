Düğün Alışverişi Yaparken Düşen Sözleşmeli Er, Hastane Odasında Nikah Kıydı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Düğün Alışverişi Yaparken Düşen Sözleşmeli Er, Hastane Odasında Nikah Kıydı

Geniş Video İzle

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde düğün alışverişi yaparken düşüp iki ayağı kırılan sözleşmeli er Selçuk Avcu, hastane odasında kıyılan nikahla Fadime Avcu ile evlendi. Nikah ve düğünü ertelemek istemeyen çift, Göksun Belediyesi'ni arayarak nikahın hastane odasında kıyılmasını talep etti. Belediye Başkanı Selim Cüce'nin talimatıyla nikah memuru hastaneye giderek nikahı kıydı. Törenin ardından evlilik cüzdanını gelin Fadime'ye teslim eden Cüce, çifte mutluluklar diledi.

24.07.2024 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde, düğün alışverişi yaparken düşüp 2 ayağı kırılan sözleşmeli er Selçuk Avcu (25), hastane odasında kıyılan nikahla Fadime Avcu (25) ile evlendi.

Göksun'da Selçuk Avcu, pazartesi günü bir alışveriş merkezinde düğün alışverişi yaparken 4 metre yükseklikten düşerek, 2 ayağını kırdı. Aynı zamanda akrabası olan nişanlısı Fadime Avcu ile dünya evine girmeye hazırlanan Avcu, Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Nikah ve düğünü ertelemek istemeyen Avcu çifti, nikahı hastane odasına kıyma kararı aldı.

'BİZ GELEMİYORUZ SİZ GELEBİLİR MİSİNİZ?'

Selçuk Avcu, Göksun Belediyesi'ni arayıp, salı günü belediyede nikah törenleri olduğunu belirterek, "Kaza geçirdiğim için şu an hastanedeyim. Nikah için belediyeye biz gelemiyoruz, siz hastaneye gelebilir misiniz?" diye sordu ve nikahın hastanedeki odasında kıyılmasını istedi. İlk defa böyle bir olayla karşılaşan belediye görevlileri, konuyu Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce'ye iletti. Cüce de "Gençlerimiz istedikten sonra nikah hastanede de kıyılır" diyerek nikah memuruna talimat verdi. Belediye Başkanı Selim Cüce nikah memuruyla hastaneye gitti. Avcu çiftinin ailesi ve yakınlarının da katıldığı törende nikahın ardından Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce, evlilik cüzdanını geline teslim etti. Çifte mutluluklar dileyen Cüce, "Demek ki sevda, sevgi hastane dinlemiyor. Allah sevginizi, muhabbetinizi, aşkınızı, sevdanızı daim etsin. Öyle diyorlar ya 'Gül alırlar, gül satarlar. Gülü balla tartarlar. Ağzınız bal, yüzünüz gül gibi olsun. Sevginizi, muhabbetinizi, birbirinize olan güveninizi gönülden tebrik ediyorum. Allah hayırlı eylesin, Allah ayırmasın" dedi.

Damat Selçuk Avcu da belediye başkanına mutluluklarına ortak oldukları için teşekkür ederek, "Göksun'da bir alışveriş merkezine gidip, birinci kata çıktık. Birinci katta bulunan boşluktan, yaklaşık 4 metre aşağıya zemin kata düştüm. Nikah ve düğünü ertelemek için nikahımızı hastane odasında kıydık. Bunu da hayra yoruyoruz" ifadelerini kullandı.

Düğün Alışverişi Yaparken Düşen Sözleşmeli Er, Hastane Odasında Nikah Kıydı
Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Selim Cüce, Alışveriş, Selçuk, Göksun, Olay, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düğün Alışverişi Yaparken Düşen Sözleşmeli Er, Hastane Odasında Nikah Kıydı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:57 Bakan Tunç’tan Bahçeli’nin “Köpeklere karşı uygulanacak yanlışın karşısında oluruz“ sözlerine yanıt Bakan Tunç'tan Bahçeli'nin "Köpeklere karşı uygulanacak yanlışın karşısında oluruz" sözlerine yanıt
12:58 Erdoğan: Kimse bize merhamet dersi vermeye kalkmasın, Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz Erdoğan: Kimse bize merhamet dersi vermeye kalkmasın, Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz
12:54 Erdoğan CHP’li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak Erdoğan CHP'li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak
12:06 Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak
10:10 Yargıtay kararını verdi Türkiye’nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti
14:11 İngilizlerden Jose Mourinho için olay sözler: Aşağılanmaktan kıl payı kurtuldu İngilizlerden Jose Mourinho için olay sözler: Aşağılanmaktan kıl payı kurtuldu
14:06 Bir haftada 1 milyon sterlin kazanan Dua Lipa, İngiltere’nin en zengin ünlüleri arasına girdi Bir haftada 1 milyon sterlin kazanan Dua Lipa, İngiltere'nin en zengin ünlüleri arasına girdi
12:44 Galatasaray, Wendel transferinden vazgeçti Galatasaray, Wendel transferinden vazgeçti
12:27 Şeyma Subaşı’dan bomba İtiraf: Yine aşık oldum Şeyma Subaşı'dan bomba İtiraf: Yine aşık oldum
11:47 Nepal’de bir yolcu uçağının pistten çıkıp patlaması sonucu 18 kişinin öldüğü korkunç uçak kazasına ait görüntüler yayınlandı Nepal'de bir yolcu uçağının pistten çıkıp patlaması sonucu 18 kişinin öldüğü korkunç uçak kazasına ait görüntüler yayınlandı
11:39 Hakkari’de teröristler tarafından tuzaklanan mayına basan çoban yaşamını yitirdi Hakkari'de teröristler tarafından tuzaklanan mayına basan çoban yaşamını yitirdi
11:34 Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini KAP’a bildirdi Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini KAP'a bildirdi
11:33 Plajı savaş alanına çeviren iddia Linçten cankurtaranlar kurtardı Plajı savaş alanına çeviren iddia! Linçten cankurtaranlar kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 14:47:55. #1.13#
SON DAKİKA: Düğün Alışverişi Yaparken Düşen Sözleşmeli Er, Hastane Odasında Nikah Kıydı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement