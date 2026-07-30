Düğün Fotoğrafçısının Kayıp İfadesi ve Cinayeti

Arnavutköy'de toprağa gömülü halde cesedi bulunan düğün fotoğrafçısı Ferhat Açık'ın kuzeni Dinçer Gün konuştu. Gün " Esenyurt Meydan'da aracı çağırıyorlar, arabaya binip Arnavutköy'e doğru yola çıkıyorlar. Ormanlık alana götürüp, anlatımlara göre infaz ediyorlar. Ardından telefonunu gabedip ablasına ve ağabeylerine, onun adına mesaj atıyorlar. Mesajda, 'Ben Ferhat. Bir arkadaşım gelecek. Kimliğimi bu arkadaşa verin, bana getirecek' diyorlar. Ertesi gün, yani pazartesi, kimlikle birlikte notere giderek aracı satmaya çalışıyorlar" dedi. Şüphelilerin öldürülen Ferhat Açık'ın telefonundan ailesine attıkları mesajlar da ortaya çıktı.

Esenyurt'ta 13 Temmuz günü Habip Açık tarafından kayıp başvurusunda bulunulan düğün fotoğrafçısı Ferhat Açık (21) ile ilgili ihbar üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları kapsamında Ferhat Açık'ın öldürüldüğü tespit edildi. Yapılan çalışmalar kapsamında şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon sonucunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Ferhat Açık'ın cesedi ise 'Zeyna' isimli köpeğin de yardımıyla Arnavutköy'de ormanlık alanda gömülü halde bulundu.

'HUSUMET YOKTU'

Ferhat Açık'ın kuzeni Dinçer Gün, konuyla ilgili konuştu. Gün şüphelilerin Ferhat Açık'ın kayıp olarak aranırken yanlarına gelip kendileriyle konuştuğunu, çok soğukkanlı davrandıklarını anlattı. Gün, "Aralarında herhangi bir husumet yok. Daha önceden de aralarında bir problem yaşanmamış. Bu kişi bizim amcaoğlumuz. Yaklaşık iki sene önce zanlının düğününe gitmiş. Kendisi Esenyurt Meydan'da fotoğraf ve video çekimi yapıyordu. O düğünde çekimleri yaptığı için bu vesileyle tanışmışlar. Sonraki süreçte de ara sıra meydanda karşılaşıp selamlaşmışlar. Olayın yaşandığı pazar günü amcaoğlumu arıyorlar ve 'Arnavutköy'de amcaoğlumuzun düğünü var. Gel, çekimleri sen yap' diyorlar. Öğrendiğimiz kadarıyla Esenyurt Meydan'da aracı çağırıyorlar, arabaya binip Arnavutköy'e doğru yola çıkıyorlar. Yola çıktıktan sonra ise, kameralara yakalanmamak için amcaoğlumun yanına ön koltuğa değil, arka koltuğa oturuyorlar. Kameralara yakalanmamak için. Daha sonra ormanlık alana götürüp, anlatımlara göre infaz ediyorlar. Ardından telefonunu gasp ediyorlar. Telefonundan da ablasına ve ağabeylerine, onun adına mesaj atıyorlar" dedi.

'ARACI SATMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Dinçer Gün "Mesajda, 'Ben Ferhat. Bir arkadaşım gelecek. Kimliğimi bu arkadaşa verin, bana getirecek' diyorlar. Ertesi gün, yani pazartesi, kimlikle birlikte notere giderek aracı satmaya çalışıyorlar. Noterde görevli kişi, 'Bu kimlikteki kişi sen değilsin' diyor. Israr edince de, 'Eski fotoğrafım' diye cevap veriyor. Bunun üzerine noter görevlisi de, 'Git kimliğini yenile, sonra gel satış işlemini yapalım." diyor. Bu plan ellerinde patlayınca Ferhat'ın ağabeyini arıyor ve, 'Kardeşin arabayı bana teslim etti, size vermemi söyledi' diyor. Daha sonra aracı getirip ağabeyine teslim ediyor. Aradan üç-dört gün geçtikten sonra kendisiyle görüştük. Yanımıza geldi, oturduk ve gayet soğukkanlı bir şekilde konuştu. Ben anlattıklarının yalan olduğunu düşündüm. Bunu yüzüne de söyledim. Çünkü konuşmaları, mimikleri ve hareketleri bu olaya müdahil olduğunu ve yaşananlardan haberdar olduğunu açıkça gösteriyordu. Ancak büyüklerimiz müdahale etti. Hatta Ferhat'ın ağabeyi onu bizzat evine kadar bıraktı. Aradan üç-dört gün daha geçtikten sonra ortadan kayboldu. Sonrasında da ceset bulundu. Kendi ifadelerinde de Ferhat'ın gariban ve masum biri olduğunu söylüyorlar. Onu götürüp telefonunu, kamerasını ve çekim ekipmanlarını gasp etmişler, ardından hepsini satmışlar. Sonrasında da hunharca, canice bir şekilde katletmişler. Cesedi ise toprağı kazmadan, bölgede bulunan moloz çuvallarının altına gizleyip gitmişler. Ceset de bu süreçte çürümüştü zaten" dedi.