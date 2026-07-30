Düğün Fotoğrafçısının Kayıp İfadesi ve Cinayeti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düğün Fotoğrafçısının Kayıp İfadesi ve Cinayeti

Düğün Fotoğrafçısının Kayıp İfadesi ve Cinayeti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ferhat Açık'ın kuzeni, cinayet sonrası şüphelilerin mesaj atıp aracı satmaya çalıştığını söyledi.

Arnavutköy'de toprağa gömülü halde cesedi bulunan düğün fotoğrafçısı Ferhat Açık'ın kuzeni Dinçer Gün konuştu. Gün " Esenyurt Meydan'da aracı çağırıyorlar, arabaya binip Arnavutköy'e doğru yola çıkıyorlar. Ormanlık alana götürüp, anlatımlara göre infaz ediyorlar. Ardından telefonunu gabedip ablasına ve ağabeylerine, onun adına mesaj atıyorlar. Mesajda, 'Ben Ferhat. Bir arkadaşım gelecek. Kimliğimi bu arkadaşa verin, bana getirecek' diyorlar. Ertesi gün, yani pazartesi, kimlikle birlikte notere giderek aracı satmaya çalışıyorlar" dedi. Şüphelilerin öldürülen Ferhat Açık'ın telefonundan ailesine attıkları mesajlar da ortaya çıktı.

Esenyurt'ta 13 Temmuz günü Habip Açık tarafından kayıp başvurusunda bulunulan düğün fotoğrafçısı Ferhat Açık (21) ile ilgili ihbar üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları kapsamında Ferhat Açık'ın öldürüldüğü tespit edildi. Yapılan çalışmalar kapsamında şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon sonucunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Ferhat Açık'ın cesedi ise 'Zeyna' isimli köpeğin de yardımıyla Arnavutköy'de ormanlık alanda gömülü halde bulundu.

'HUSUMET YOKTU'

Ferhat Açık'ın kuzeni Dinçer Gün, konuyla ilgili konuştu. Gün şüphelilerin Ferhat Açık'ın kayıp olarak aranırken yanlarına gelip kendileriyle konuştuğunu, çok soğukkanlı davrandıklarını anlattı. Gün, "Aralarında herhangi bir husumet yok. Daha önceden de aralarında bir problem yaşanmamış. Bu kişi bizim amcaoğlumuz. Yaklaşık iki sene önce zanlının düğününe gitmiş. Kendisi Esenyurt Meydan'da fotoğraf ve video çekimi yapıyordu. O düğünde çekimleri yaptığı için bu vesileyle tanışmışlar. Sonraki süreçte de ara sıra meydanda karşılaşıp selamlaşmışlar. Olayın yaşandığı pazar günü amcaoğlumu arıyorlar ve 'Arnavutköy'de amcaoğlumuzun düğünü var. Gel, çekimleri sen yap' diyorlar. Öğrendiğimiz kadarıyla Esenyurt Meydan'da aracı çağırıyorlar, arabaya binip Arnavutköy'e doğru yola çıkıyorlar. Yola çıktıktan sonra ise, kameralara yakalanmamak için amcaoğlumun yanına ön koltuğa değil, arka koltuğa oturuyorlar. Kameralara yakalanmamak için. Daha sonra ormanlık alana götürüp, anlatımlara göre infaz ediyorlar. Ardından telefonunu gasp ediyorlar. Telefonundan da ablasına ve ağabeylerine, onun adına mesaj atıyorlar" dedi.

'ARACI SATMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Dinçer Gün "Mesajda, 'Ben Ferhat. Bir arkadaşım gelecek. Kimliğimi bu arkadaşa verin, bana getirecek' diyorlar. Ertesi gün, yani pazartesi, kimlikle birlikte notere giderek aracı satmaya çalışıyorlar. Noterde görevli kişi, 'Bu kimlikteki kişi sen değilsin' diyor. Israr edince de, 'Eski fotoğrafım' diye cevap veriyor. Bunun üzerine noter görevlisi de, 'Git kimliğini yenile, sonra gel satış işlemini yapalım." diyor. Bu plan ellerinde patlayınca Ferhat'ın ağabeyini arıyor ve, 'Kardeşin arabayı bana teslim etti, size vermemi söyledi' diyor. Daha sonra aracı getirip ağabeyine teslim ediyor. Aradan üç-dört gün geçtikten sonra kendisiyle görüştük. Yanımıza geldi, oturduk ve gayet soğukkanlı bir şekilde konuştu. Ben anlattıklarının yalan olduğunu düşündüm. Bunu yüzüne de söyledim. Çünkü konuşmaları, mimikleri ve hareketleri bu olaya müdahil olduğunu ve yaşananlardan haberdar olduğunu açıkça gösteriyordu. Ancak büyüklerimiz müdahale etti. Hatta Ferhat'ın ağabeyi onu bizzat evine kadar bıraktı. Aradan üç-dört gün daha geçtikten sonra ortadan kayboldu. Sonrasında da ceset bulundu. Kendi ifadelerinde de Ferhat'ın gariban ve masum biri olduğunu söylüyorlar. Onu götürüp telefonunu, kamerasını ve çekim ekipmanlarını gasp etmişler, ardından hepsini satmışlar. Sonrasında da hunharca, canice bir şekilde katletmişler. Cesedi ise toprağı kazmadan, bölgede bulunan moloz çuvallarının altına gizleyip gitmişler. Ceset de bu süreçte çürümüştü zaten" dedi.

Kaynak: DHA

Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düğün Fotoğrafçısının Kayıp İfadesi ve Cinayeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’de tarihi istifa dalgası: Belediye başkanları bir bir gidiyor CHP’de tarihi istifa dalgası: Belediye başkanları bir bir gidiyor
Orangutan, Quaresma’nın kaslarına hayran kaldı Orangutan, Quaresma’nın kaslarına hayran kaldı
Master Chef’in ustaları Eren Kaşıkçı’ya duygu dolu sözlerle veda etti Master Chef'in ustaları Eren Kaşıkçı'ya duygu dolu sözlerle veda etti
Çanakkale Boğazı’nda dev gemi karaya oturdu, trafik çift yönlü durduruldu Çanakkale Boğazı'nda dev gemi karaya oturdu, trafik çift yönlü durduruldu
Altay Bayındır, önünü kesen minik taraftarla geleceğine dair konuştu Altay Bayındır, önünü kesen minik taraftarla geleceğine dair konuştu
Yine ciğerlerimiz yanıyor 4 ilde orman yangını Yine ciğerlerimiz yanıyor! 4 ilde orman yangını
Almanya’dan Dünya Kupası adaylığı için yeşil ışık Almanya'dan Dünya Kupası adaylığı için yeşil ışık
Gelecek Partisi kapandı, Ahmet Davutoğlu siyaseti bıraktı Gelecek Partisi kapandı, Ahmet Davutoğlu siyaseti bıraktı

17:37
Ahbap soruşturmasında 7 kişi için tutuklama talebi Aralarında Hüseyin Başaran da var
Ahbap soruşturmasında 7 kişi için tutuklama talebi! Aralarında Hüseyin Başaran da var
17:26
Henüz birkaç yıl önce Avrupa’daydılar Ligden çekildikleri açıklandı
Henüz birkaç yıl önce Avrupa'daydılar! Ligden çekildikleri açıklandı
16:09
Eren Kaşıkçı son yolculuğuna uğurlanıyor Annenin feryadı yürek dağladı
Eren Kaşıkçı son yolculuğuna uğurlanıyor! Annenin feryadı yürek dağladı
15:28
Beklenen uygulama hayata geçti Depozito iadesinde yeni dönem
Beklenen uygulama hayata geçti! Depozito iadesinde yeni dönem
14:48
Ece Erken’den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim
Ece Erken'den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim
14:34
Siyaseti bırakan Davutoğlu’nun “Erdoğan“ hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
Siyaseti bırakan Davutoğlu'nun "Erdoğan" hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
14:30
İran’ın en güçlü silahı savaş meydanına indi ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
14:24
Katilinin düğün fotoğrafını çekti, ormanda vahşice öldürüldü: Her detay dehşete düşürdü
Katilinin düğün fotoğrafını çekti, ormanda vahşice öldürüldü: Her detay dehşete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 17:41:39. #7.13#
SON DAKİKA: Düğün Fotoğrafçısının Kayıp İfadesi ve Cinayeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.