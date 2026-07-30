Düğün Fotoğrafçısının Trajik Ölümü - Son Dakika
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Düğün Fotoğrafçısının Trajik Ölümü

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İstanbul'da kayıp başvurusu yapılan fotoğrafçı, daha önce çekim yaptığı damat tarafından öldürüldü.

İstanbul'da hakkında kayıp başvurusu yapılan düğün fotoğrafçısının, daha önce çekimini yaptığı damat ve yakınları tarafından öldürülerek cesedinin ormanlık alana gömüldüğü belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 13 Temmuz'da Habip Açık'ın, kardeşi Ferhat Açık'tan haber alamadığı yönündeki kayıp başvurusu üzerine çalışma başlattı.

Yapılan saha çalışmasında ekipler, Ferhat Açık'a ait otomobilin kayıp başvurusundan bir gün önce Arnavutköy'deki ormanlık alana gittiğini belirledi. Bölgede inceleme yapan ekipler, karadan kadavra köpeği "Zeyna" ve havadan dron desteğiyle arama yaptı. Zeyna'nın tepki verdiği noktayı kepçe yardımıyla kazan ekipler, Ferhat Açık'ın cansız bedenine ulaştı.

Çeşitli yerlerinden bıçaklandığı belirlenen ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, düğün fotoğrafçılığı yapan maktul Açık'ın, daha önce dış çekimini yaptığı Okan K, kardeşi Rıdvan K. ve yakını Poyraz K. ile irtibat kurduğunu tespit etti. Şüphelilerin olay tarihinden bir süre sonra farklı zamanlarda Van'a gittiklerini belirleyen ekipler, yakalanmalarına yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilerden Poyraz K. ile Rıdvan K. Van merkezde, Okan K. ise İran sınırına doğru kaçmaya çalıştığı sırada Havacılık Daire Başkanlığına bağlı insansız hava araçlarının desteğiyle yakalandı.

İstanbul'a getirilen zanlılar, Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulandı. Şüphelilerin ifadeleri, güvenlik kamerası kayıtları ile teknik ve fiziki takip çalışmalarını karşılaştıran ekipler, cinayetin planlı şekilde işlendiğini tespit etti.

Buna göre, olayın baş şüphelisi Okan K'nin, düğün fotoğrafını çektiği sırada tanıştığı Ferhat Açık'ın otomobilini ele geçirerek satmayı planladığı, şüphelilerin olaydan yaklaşık bir ay önce de Açık'ı kaçırmayı planladıkları ancak yanında başka bir kişinin bulunması nedeniyle eylemi gerçekleştiremedikleri öğrenildi.

Dış çekim bahanesiyle maktulü ormanlık alana götürdüler

Olay günü Esenyurt Meydanı'nda Ferhat Açık'ı gören şüphelilerin yeniden plan yaptığı, Okan K'nin "Amcamın gelinlik mağazasında dış çekim var." bahanesiyle maktulü aradığı tespit edildi.

Bunun üzerine Beylikdüzü'ndeki evine giderek fotoğraf ekipmanlarını alan Açık'ın, şüphelilerin "Arabamız yok, bizi de alır mısın?" talebini kabul ettiği, evinin yakınındaki güvenlik kamerası bulunmayan bir noktadan 3 şüpheliyi aracına aldığı belirlendi.

Şüphelilerin Ferhat Açık'ı Arnavutköy'deki Sazlıbosna Barajı çevresine götürdüğü, piknik alanının kalabalık olması nedeniyle daha sonra ormanlık alana geçtikleri ortaya çıkarıldı.

Burada "Gelinlikçiye gitmeden önce birkaç fotoğrafımızı çeker misin?" diyerek maktulü araçtan indiren şüphelilerin, Açık'ı darbederek cep telefonunu aldığı, mobil bankacılık hesaplarından para transferi yapmaya çalıştıkları ancak hesapta para bulunmaması üzerine otomobili ele geçirmeye karar verdikleri saptandı.

Şüphelilerin, kimliğini sormaları üzerine yanında olmadığını söyleyen Açık'a ağabeyini aratarak kimliğini getirtmeye çalıştıkları, daha sonra da Okan K'nin maktulün kimliğini ağabeyinden teslim aldığı, ardından Açık'ı çok sayıda bıçak darbesiyle öldürdükleri tespit edildi.

İlk incelemelerde maktulün gövdesinde 8 bıçak yarası bulunduğu, ses çıkarmasını engellemek amacıyla boğazının da kesildiği belirlendi.

Şüphelilerin cesedi yaklaşık 20 metre sürükleyerek gömdüğü, üzerini toprakla kapattığı ve olayda kullandıkları bıçağı bölgeye attıkları, daha sonra evlerine giderek kıyafetlerini değiştirdikleri öğrenildi.

Zanlılardan biri noterde kendisini maktul gibi tanıtarak otomobilinin devri için vekalet çıkarmaya çalıştı

Soruşturma kapsamında olayın ertesi günü Okan K'nin Esenyurt'taki bir notere giderek Ferhat Açık'ın kimliğini kullanarak otomobilin devri için vekalet çıkarmaya çalıştığı ancak parmak izi doğrulamasında uyuşmazlık çıkınca işlemi tamamlayamadan noterden ayrıldığı belirlendi.

Ardından Okan K'nin, Açık'a ait cep telefonunu kullanarak kendi telefonuna, borçları bulunduğunu ve otomobilinin satılarak parasının kendisine gönderilmesini istediği yönünde mesaj gönderdiği tespit edildi.

Noterde devir işlemlerini gerçekleştiremeyen şüphelinin, ihbar edilmiş olabileceği endişesiyle Ferhat Açık'ın ağabeyi Habip Açık ile buluştuğu, cep telefonundaki mesajı göstererek otomobili teslim ettiği, Okan K'nin daha sonra Ferhat Açık'a ait cep telefonunu 9 bin lira karşılığında sattığı ortaya çıkarıldı.

Olaydan haberdar oldukları ve olayla bağlantıları bulunduğu değerlendirilen 4 şüpheli daha gözaltına alındı. 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, olaya ait çok sayıda güvenlik kamera görüntüsüne ulaşıldı. Görüntülerde, şüphelilerin maktul ile birlikte ormanlık alana gitmeleri, daha sonra araçla yalnız dönmeleri, ardından şüphelilerden Okan K'nin notere gitmesi ve daha sonra aracı maktulün abisine teslim etmesi ve maktulün cep telefonunu satmaları ile Havacılık Daire Başkanlığı İnsansız Hava Aracıyla görüntülenmeleri yer alıyor.

Kaynak: AA

Havacılık, Güvenlik, İstanbul, Cinayet, Güncel, İran, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düğün Fotoğrafçısının Trajik Ölümü - Son Dakika

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