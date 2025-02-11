Düğün Konvoyunda Havaya Açılan Ateş Tepki Topladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Düğün Konvoyunda Havaya Açılan Ateş Tepki Topladı

Düğün Konvoyunda Havaya Açılan Ateş Tepki Topladı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düğün konvoyunda otomobil camından sarkan bir kişi, av tüfeğiyle havaya ateş açarken düştü. Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası valilik olayla ilgili açıklama yaparak, şüpheliye para cezası ve silahın ruhsatının iptal edildiğini duyurdu.

11.02.2025 11:37  Güncelleme: 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde düğün konvoyunda bir otomobilin camından çocukla birlikte sarkan H.O., av tüfeğiyle havaya ateş açarken dengesini kaybedip düştü. Sosyal medyada paylaşılan olayın görüntüleri tepki topladı. Valilik, gözaltına alınan şüphelinin ateşlediği tüfeğin ruhsatının iptal edildiğini kendisine ve aracın sürücüsüne 15 bin 380 TL para cezası kesildiğini duyurdu.

Akçakale'nin Pekmezli Mahallesi'nde 9 Şubat'ta yapılan bir düğünde, konvoyda otomobilin camından çocukla birlikte sarkan H.O., av tüfeğiyle peş peşe havaya ateş etti. Konvoydaki diğer araçlarda bulunan kişiler bu anları cep telefonuyla kaydetti. Otomobil hareket halindeyken dengesini kaybeden H.O., tüfeğiyle birlikte düştü. Hafif yaralanan H.O., tekrar otomobile bindi. O anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

GÖZALTINA ALINDI, CEZA KESİLDİ

Şanlıurfa Valiliği, sosyal medyada tepki toplayan olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"Akçakale ilçesi Pekmezli Mahallesi'nde 9 Şubat 2025 tarihinde düğün konvoyunda bir kişinin hareket halindeki aracın camından sarkarak elinde tüfekle ateş ederken çekilen görüntülerinin sosyal medyada yer aldığı tespit edilmiştir. Jandarmamız tarafından yapılan çalışma sonucunda söz konusu kişinin H.O. olduğu belirlenmiş ve aynı gece yakalanmıştır. Olayda kullanılan şarjörlü yivsiz av tüfeği ele geçirilmiştir. Fail hakkında 'Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması' suçu kapsamında adli işlem başlatılmış, kullanılan silahın ruhsatı iptal edilerek mülkiyeti kamuya geçirilmiştir. Ayrıca kişiye Kabahatler Kanunu gereğince 'Emre Aykırı Davranış' fiilinden dolayı 2 bin 953 TL idari para cezası uygulanmıştır. Bunlara ilave olarak olayda kullanılan araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 12 bin 427 TL trafik para cezası tatbik edilmiştir. Kamu düzenini bozan, toplumun güvenliğini tehlikeye düşüren her tür davranış tespit edilerek faillerine gerekli yaptırımlar uygulanmakta ve en hızlı şekilde adalet önüne çıkarılmaları sağlanmaktadır. Şanlıurfa'nın hiçbir noktasında asayiş ve huzurun bozulmasına fırsat verilmeyecektir."

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Güvenlik, Otomobil, Akçakale, Politika, 3-sayfa, trafik, Güncel, Hukuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düğün Konvoyunda Havaya Açılan Ateş Tepki Topladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:41 İstanbul kar alarmı Apar topar AKOM’a geçen İmamoğlu saat verip uyardı İstanbul kar alarmı! Apar topar AKOM'a geçen İmamoğlu saat verip uyardı
17:12 Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü
15:45 Bakanlık listeyi yeniledi İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar
15:42 Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde
14:50 İmamoğlu’nun beklediği an CHP lideri Özel’in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
00:33 Çorum’da alkollü sürücü kaza yaptı: İki kişi yaralandı Çorum'da alkollü sürücü kaza yaptı: İki kişi yaralandı
00:32 Afyonkarahisar’da fabrika yangını: Vali’den açıklama geldi Afyonkarahisar'da fabrika yangını: Vali'den açıklama geldi
23:34 Sebebini Şenol Güneş açıkladı: Eren Elmalı’nın Galatasaray’a transferi iptal oldu Sebebini Şenol Güneş açıkladı: Eren Elmalı'nın Galatasaray'a transferi iptal oldu
23:30 Ege Denizi’nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:17 BDDK’dan kredi düzenlemesi Yabancı para varlık sınırı kaldırıldı BDDK'dan kredi düzenlemesi! Yabancı para varlık sınırı kaldırıldı
23:06 Mourinho’dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler
22:52 Alperen Şengün’den bomba Fenerbahçe itirafı Alperen Şengün'den bomba Fenerbahçe itirafı
22:24 Adıyaman’da köylüler, beton santraline karşı eylem düzenledi Adıyaman'da köylüler, beton santraline karşı eylem düzenledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 18:04:24. #1.12#
SON DAKİKA: Düğün Konvoyunda Havaya Açılan Ateş Tepki Topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.