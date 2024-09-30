Düğün Salonunda Kavga: Polis Müdahale Etti

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AVCILAR'da düğün salonunda başlayan kavga sokakta devam etti. Polis, tekme tokatlı kavgayı havaya ateş açarak ayırırken taraflar polis merkezinde birbirlerinden şikayetçi olmadı. O anları çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Üniversite Mahallesi'ndeki düğün salonunda meydana geldi. Düğün salonundaki davetliler arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Salondan sokağa çıkan taraflar tekme ve yumruklarla kavga etmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin havaya ateş açarak ayırdığı tarafların polis merkezine gidince birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. O anları mahalle sakinleri cep telefonu kameralarıyla kaydetti.