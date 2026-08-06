Düğün Salonundan Çalınan Bamyalar İçin İddianame

Konya'da eski polis memuru Hakan Çığır'ın (38) bir düğün salonunun deposundan çaldığı 2 ton çiçek bamyayı satın alan 4 işletmeci hakkında, 'Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi Hatıp Caddesi'nde düğün salonunun sahibi İsmail Hepokur (58), geçen yıl ekim ayında eski bir arkadaşının damadı olan eski polis memuru Hakan Çığır'ın eşiyle boşandığını öğrenmesi üzerine, onları barıştırmak için yardım etmeye başladı. Hepokur, Çığır'ın eşiyle barışması için otomobil kiralayıp çifti tatile gönderdi. Çığır da bu süre zarfında ara sıra düğün salonuna gelip salondaki işlere yardım etti. Hepokur, aralık ayında mutfakta ve küçük depoda çiçek bamyanın bittiğini görünce, ana depoya giderek oradan bamya almak istedi ancak oradaki bamyanın, eksik olduğunu fark etti. Hepokur, alınan ürünler ve düğünlerde yapılan yemeklerdeki miktarları karşılaştırdığında yaklaşık 2 ton çiçek bamyanın olmadığını belirleyip, çalışanlarına eksikliğin nedenini sordu. Sorusuna cevap alamayan Hepokur, durumu polise bildirdi.

TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, araştırmalarında depodan bamyaları çalan kişinin eski polis Hakan Çığır olduğunu belirledi. Gözaltına alınan ve sorgusunda suçunu itiraf eden Çığır, 26 Ocak'ta tutuklandı. Hakan Çığır, 27'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' ve 'Mala zarar verme' suçlarından yargılandı. Mahkeme, geçen mayıs ayında Hakan Çığır için 'Hırsızlık' suçunu birden fazla kez işlediği gerekçesiyle önce 10 yıl hapis cezası verdi. Daha sonra 'İyi hal' indirimi uygulayıp, Hakan Çığır'ın cezasını 8 yıl 4 aya düşürerek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

BAMYALARI SATIN ALANLAR HAKKINDA İDDİANAME

Bamyaların sahibi İsmail Hepokur, ürünleri satın alan Mehmet K., Muammer A., Mevlüt U. ve İsa Y.'den de şikayetçi oldu. Ara buluculuğa giden dosyada anlaşma sağlanamayınca, dosya yeniden Cumhuriyet savcılığına geldi. Bamyaları satın alan Mehmet K., Muammer A., Mevlüt U. ve İsa Y. hakkında 'Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle savcılık tarafından iddianame düzenlendi.

İFADELER ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin savcılığa verdikleri ifadeler de ortaya çıktı. Şüphelilerden Mehmet K., ifadesinde, "Hakan Çığır bana farklı tarihlerde kilosunu hatırlamadığım 5 çuval çiçek bamyasını getirerek sattı. Ben de hesabına parça parça olmak üzere toplam 465 bin TL gönderdim. Çiçek bamyalarının kilosunu 1600 TL karşılığında satın alıyordum. Şahıs çiçek bamyalarını kendi aracı ile getiriyordu ve tartarak satıyordu. Satın almış olduğum çiçek bamyaları ithal marka bamyalardır ve piyasa değeri 1600 TL ile 2 bin TL arasında değişmektedir. Ben de bu çiçek bamyanın fiyatı biraz uygun olunca işim gereği Hakan Çığır'a güvenerek satın aldım" dedi.

Muammer A. ise "Hakan Çığır'ı daha önceden tanımıyordum. 1,5-2 ay önce çalıştırdığım iş yerine gelerek bir arkadaşının lokantası olduğunu ancak şahsın lokantasını kapattığını elinde çok miktarda kuru çiçek bamyasının bulunduğunu, uygun fiyata satacaklarını söylemesi üzerine ben de baharat, kuruyemiş satışı yaptığımdan 6 kez çuval içerisinde getirmiş olduğu bamyaları aldım. Ancak çuval içerisinde ne kadar olduğundan hatırlamıyorum. Bamyanın durumuna göre 1600 TL veya 1650 TL'den satın aldım. Bamyaların parasını ise hesabına parça parça toplamda 344 bin 50 TL gönderdim. Bir kez de Çığır'a bamyaların ücretini elden verdim ancak kaç para verdiğini hatırlamıyorum" diye ifade verdi.

'ÖNCEDEN TANIMIYORDUM'

'Bamyalar kapanan düğün salonundan kaldı' denilerek kendisinin de kandırıldığını söyleyen şüpheli Mevlüt U. da ifadesinde şunları söyledi:

"Hakan Çığır'ı daha önceden tanımıyordum. Tam tarihini hatırlamıyorum ancak çalıştırdığım iş yerine gelerek, bir arkadaşının Beyşehir ilçesinde düğün salonu olduğunu ancak pandemiden dolayı kapattığını, elinde çok miktarda kuru çiçek bamyası olduğunu, uygun fiyata satacağını söylemesi üzerine ben de gıda toptancısı olduğumdan fiyatı uygun olduğu takdirde alacağımı söyledim. Bir müddet sonra iş yerime tekrar geldi. Elinde 1 çuval kuru bamya vardı. Bamyaya baktığımda ithal bamya olduğunu gördüm ve şahısla pazarlık yaparak kilosunu 1300 TL, tam emin değilim ancak 37-40 kilogram bamyayı satın aldım. Bamyaların parası olan 52 bin TL'yi elden verdim. Parasını aldı ve gitti bir daha da bu şahsı görmedim. Ben bu şahıstan 1 kez 1 çuval bamya aldım."

Şüpheli İsa Y. ise "Hakan Çığır'ı tanımıyorum. Ancak bu kişi 16 Aralık 2025 günü, akşam vakti iş yerime gelerek, kendisinde daha önceden kalan çiçek kuru bamyası olduğunu acil paraya ihtiyacının bulunduğunu, yolda kaldığını, kilosunu 2 bin TL'den satacağını söyledi. Ben de pazarlık ederek 1800 TL'ye aldım. Ayrıca faturasını da istedim. Kendisinden 1 çuval kuru bamyayı satın aldım. Bamyayı tarttığımda 76 kilogram geldi ve toplam 137 bin TL'ye satın alıp parasını da IBAN numarasına göndereceğimi, ancak faturasını getirmesi şartıyla söyledim. Faturayı getireceğini söyledi ancak acil para lazım olduğunu söyledi. Ben de faturayı getireceğini düşünerek ertesi gün vermiş olduğu IBAN numarasına parayı gönderdim" ifadelerini kullandı.