Düğünde çıkan kavgada eşini öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan şahıs, suçlamaları reddetti

KOCAELİ'de düğünde takı tartışması ile başlayıp, sokağa taşan 2 aile arasındaki kavgada, kendi eşi Gülten Şencan'ın (42) tabancayla ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Yılmaz Şencan (43), Eşimi Tarık öldürmüştür. Eşimi ben öldürmedim, olayın mağduruyum dedi.

Olay, 19 Haziran 2022'de Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Kaza Sokak'ta meydana geldi. Şencan ailesi, katıldıkları Dağtekin ailesinin düğününde gelin ve damada çeyrek altın taktı. Bunun üzerine Dağtekin ailesinin bireyleri, Biz sizin düğününüzde yarım altın takmıştık, siz neden çeyrek altın takıyorsunuz? deyince tartışma yaşandı. Düğün sonrası mahallede karşılaşan 2 aile arasında bu kez kavga çıktı. Yılmaz Şencan, kavga sırasında yanındaki tabancasını ateşledi. Mermiler, Tarık Öztunç (33), Tayfun Dağtekin (37) ve Yılmaz Şencan'ın eşi Gülten Şencan'a isabet etti. Gülten Şencan hastanede hayatını kaybetti, diğer yaralılar tedavileri sonrası taburcu oldu.

2 SANIK HAKKINDA DAVA

Gözaltına alınan Yılmaz Şencan tutuklanırken, kavgaya karışan oğlu Haydar Şencan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yılmaz Şencan hakkında 'eşe karşı kasten öldürme', 2 kişiye karşı ayrı ayrı 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlaması ile oğlu Haydar Şencan hakkında da 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı.

'BABAM ATEŞ ETMEDİ'

Davanın 2'nci duruşması, Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada Yılmaz Şencan ile taraf avukatları hazır bulundu. Başka bir suçtan tutuklu olan Haydar Şencan ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Yılmaz Şencan'ın oğlu T.Ş., olay günü Tarık Öztunç'un da yanında tabanca olduğunu söyleyerek, Tarık, annemin saçını tuttu. Annem yere düştü. Tarık, annemin saçını tuttuktan sonra şakağına tabanca dayayarak ateş etti. Vurduktan sonra buradan ayrıldı. Diğerleri de kaçmaya çalıştı. Tarık, anneme ateş ettikten sonra 2 kez de havaya ateş etti. Babam ateş etmedi. Annem başından yaralanmıştı. Babamdaki tabanca kurusıkıydı dedi. Yılmaz Şencan ise Eşimi Tarık öldürmüştür. Eşimi ben öldürmedim, olayın mağduruyum. Bu sebeple tahliyemi istiyorum diye konuştu.Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi. (DHA)