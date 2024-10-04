Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kişinin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Altıyol Mahallesi'ndeki düğünde Şahin Şütürü'yü silahla öldürdüğü iddia edilen maskeli şüphelinin kimliği belirlendi.
Polis ekiplerince şüpheli P.A. ve olaya karıştığı iddia edilen A.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Olay
Lüleburgaz ilçesinin Altıyol Mahallesi'nde 1 Ekim Salı düğün törenine katılan Şahin Şütürü yüzü maskeli kişi tarafından silahla vurulmuştu.
Şütürü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
Son Dakika › Güncel › Düğünde Cinayet: 2 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?