Düğünde Havaya Ateş Edenlere Para Cezası - Son Dakika
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Düğünde Havaya Ateş Edenlere Para Cezası

Düğünde Havaya Ateş Edenlere Para Cezası

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde düğünde havaya ateş eden ve bunları sosyal medya hesaplarından yayınlayan 5 kişi ile düğün sahibine para cezası kesildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı ve 5 kişiye 37 bin 726 TL, düğün sahibine ise 2 bin 52 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, jandarma ekipleri tarafından 3 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeğine el konuldu.

16.07.2024 20:54
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KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde düğünde havaya ateş eden ve bunları sosyal medya hesaplarından yayınlayan 5 kişi ile düğün sahibine para cezası kesildi.

Eskipazar ilçesinde geçen hafta düzenlenen düğüne katılan davetlilerin bazıları tüfek ve tabancalarla havaya ateş etti. Düğünde silahlı kutlama yapanlar o anları da sosyal medya hesaplarından 'Çatışmadayım hayatım, ararım seni' notuyla paylaştı. Paylaşımların ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Düğünde havaya ateş açtığı belirlenen 5 kişiye 37 bin 726 TL, düğün sahibine ise 2 bin 52 TL idari para cezası kesildi. Jandarma ekipleri tarafından 3 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeğine de el konuldu.

Kaynak: DHA

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