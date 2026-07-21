Düğünde Silah Tetikledi: 3 Yıl 10 Ay Cezaya Tepki - Son Dakika
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Düğünde Silah Tetikledi: 3 Yıl 10 Ay Cezaya Tepki

Düğünde Silah Tetikledi: 3 Yıl 10 Ay Cezaya Tepki
21.07.2026 10:34
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Kahramanmaraş'ta düğünde rastgele ateş eden Ali Demirci, 3 yıl 10 ay hapis cezası aldı. Aile karara tepki gösterdi.

KAHRAMANMARAŞ'ta düğünde tabancayla rastgele ateş edip Durdu Tatar'ın (22) ölümüne neden olduğu iddia edilen Ali Demirci (26), 'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan 3 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu sanık, cezaevine kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Karara tepki gösteren Durdu Tatar'ın ablası Hatice Taş, sanığa verilen cezanın adeta ödül olduğunu belirtti.

Olay, 23 Ağustos 2025'te Ekinözü ilçesinin Soysallı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki düğüne giden Durdu Tatar sandalyede otururken, boynuna isabet eden kurşunla yere yığıldı. Hastaneye götürülen Durdu Tatar, 43 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Jandarmanın düğün alanında yaptığı incelemede 1361 mermi kovanı ile 32 av tüfeği kartuşu bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise 6 tabanca, 1 kurusıkı tabanca ile 4 av tüfeği ele geçirildi. Soruşturma sonunda Durdu Tatar'ın ölümüne neden olan tabancayı şüphelilerden Ali Demirci'nin ateşlediği tespit edildi. Gözaltına alınan Demirci, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

Ali Demirci hakkında 'Olası kastla öldürme' suçundan 25 yıla kadar hapis istemiyle Elbistan 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın karar duruşmasına Durdu Tatar'ın ailesi ile taraf avukatları katıldı. Tutuklu Ali Demirci, cezaevinden SEGBİS sistemiyle duruşma salonuna bağlandı. Ali Demirci savunmasında, düğünde silahla havaya ateş ettiğini anacak Durdu Tatar'ın ölümüyle bir ilgisinin olmadığını belirterek, "Belimden çıkardığım tabanca ile havaya ateş etmeye başladım. Ben bir müddet ateş ettikten sonra silahımdaki merminin bittiğini düşündüm. Elimi aşağı indirip silahımı belime bırakacağım esnada silah bir el daha patladı. Bu esnada silahın namlusu benim arka tarafıma doğruydu. Ben tekrar silahımı havaya kaldırdım silahı emniyete aldım, bizi karşılamak için düğün sahipleri ve orada bulunanlar ateş etmeye başladılar. Bir süre düğün sahipleri ateş ettikten sonra sandalyeye oturacak iken orada bulunan kişiler 'Biri vuruldu' diye bağırdılar. Ben vurulan Durdu Tatar'ı ismen tanırım, ancak kendisi ile bir samimiyetim yoktur. Benim maktulün vurulması ile hiçbir alakam yoktur. Ben maktulün nasıl vurulduğunu görmedim. Suçsuzum, tahliyeme ve beraatime karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

BİLİNÇLİ TAKSİRDEN CEZA

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasını vererek Adli Tıp raporu ve tanık ifadeleri birlikte değerlendirildiğinde Durdu Tatar'ın ölümüne neden olan merminin Ali Demirci'nin silahından çıktığının sabit olduğu, sanığın düğün yeri gibi kalabalık bir ortamda silahla havaya ateş etmesinin insanların yaralanabileceği veya ölebileceği seklindeki neticenin sanıkça öngörüldüğünün, bu hali ile sanığın neticeyi kabullenerek hareket ettiği gerekçesiyle 'Olası kastla öldürme' suçundan 25 yıl, 'Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet' suçundan da 5 yıl hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Duruşma sonunda mahkeme heyeti Ali Demirci'ye 'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan 3 yıl 10 ay 20 gün hapis, 'Ateşli silahlar Kanununa muhalefet' suçundan da 1 yıl 8 ay hapis ile 83 bin lira adli para cezası verdi. Heyet ayrıca Ali Demirci'nin tahliyesine karar verip, 1 yıl 8 ay hapis cezası ile adli para cezasının da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

'ACININ ÜSTÜNE ACI KATLANDI'

Karar, Tatar ailesini gözyaşlarına boğdu. Durdu Tatar'ın ablası Hatice Taş, Ali Demirci'ye verilen cezanın ödül gibi olduğunu belirterek kararı istinafa taşıyacaklarını belirtti. Taş, "Biz bu kararla ilk günkü yasımıza döndük, acının üstüne acı katlandı. Ben bunun asla peşini bırakmayacağım, kardeşimin katilinin bu şekilde gezmesini istemiyorum. Kardeşim için adalet istiyorum" dedi.

'OĞLUMUN CANININ BEDELİ 3 YIL MI'

Gözü yaşlı anne Gülnaz Tatar ise tek oğlu olan Durdu Tatar'ın maganda kurbanı olduğunu belirterek adalet istedi. Anne Tatar, "Ciğerimi öldürdüler, sonra 'kaza' diyorlar, içerdekini de dışarı çıkarıyorlar. Bu adalet değil. En ağır cezayı istiyorum. Silahları da durdursunlar başka canlar yanmasın, başka annelerin gözyaşı akmasın. Benim ciğerim yandı başkasının yanmasın. Benim oğlumun canının bedeli 3 yıl mı?" dedi.

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Ali Demirci, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

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