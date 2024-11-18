Duhok\'ta En Büyük Balık Üretim Tesisi

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BEKİR AYDOĞAN - Irak'ın Duhok kentinde yer alan ülkenin en büyük balık üretim tesisinde yaklaşık 500 kişi istihdam edilirken yıllık 1000 ton balık eti üretilen tesis pazarda önemli bir yer tutuyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Tarım Bakanlığının verilerine göre, IKBY'de 332 balık üretim havuzu bulunuyor ve yıllık 3 bin 500 tondan fazla balık üretiliyor.

Irak'ın en büyük balık üretim tesisi Duhok Balık Üretim Projesi kapsamında, kentin Musul Barajı çevresinde kafes balıkçılığı ve yapay havuzlarda balık üretimi gerçekleştiriliyor.

Tesis yılda 1000 tona yakın balık eti üretimiyle pazarda önemli bir yer de tutuyor. Duhok Tarım Genel Müdürlüğüne göre ise kentte yılda 4 bin ton balığa ihtiyaç oluyor.

Ülkenin en büyük balık üretim merkezi 500 kişiye istihdam imkanı sağlıyor

Duhok Balık Üretimi Proje Müdürü Şükrü Ömer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin Irak ve IKBY'de en büyük balık üretim projesi olduğunu söyledi.

Ömer, "Proje; balık üretimi, kontrol, havuz ve ağ olmak üzere 4 kısımdan oluşuyor. Bu projenin amacı Duhok'ta talebi karşılamak. Yıllık planlamalarımızda projeyi genişletip her mevsimde balığın olmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

Bu sene 1000 ton balık elde ettiklerini ancak her yıl bunu arttırmayı hedeflediklerini vurgulayan Ömer, 1 milyon 500 bin balığı daha projeye dahil ettiklerini kaydetti.

Ömer, "Bu projeyi önemli kılan konulardan biri de doğrudan veya dolaylı 500 kişinin istihdamına vesile olmasıdır." dedi.

"Daha çok yerli balığı tercih ediyorlar"

Duhok Hayvancılık Müdürü Redir Sıddık da Irak'ın en büyük balık üretim projesinin Duhok'ta bulunmasını, bölge ekonomisi ve Duhok ile IKBY'nin diğer illerinin balık pazarı için önemli bir adım olarak gördüklerini söyledi.

Kentteki bir balık restoranında çalışan Derda Fazıl Muhammed ise bölge halkının daha çok nehir balıklarını talep ettiğini dile getirdi.

Muhammed, "Kaynakları temiz olan suların balıklarını tercih ediyorlar. Biz de talepler doğrultusunda balık getiriyoruz. Dışarından getirilen balıklara ilgi az. Daha çok yerli balığı tercih ediyorlar." ifadelerini kullandı.