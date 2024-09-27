Dünya Akciğer Günü'nde Farkındalık Etkinliği - Son Dakika
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Dünya Akciğer Günü'nde Farkındalık Etkinliği

Türkiye Ulusal Solunum Koalisyonu, hava kirliliği ve akciğer sağlığına dikkat çekti.

27.09.2024 13:49
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Türk Toraks Derneği ve Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) öncülüğünde bir araya gelen 23 derneğin oluşturduğu Türkiye Ulusal Solunum Koalisyonu, Dünya Akciğer Günü kapsamında farkındalık etkinliği düzenledi.

Hava kirliliğinin akciğer sağlığı üzerindeki etkilerine ve temiz havaya erişim hakkına dikkat çekmek amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, ABB Sağlık Daire Başkanı Mustafa Ünsal, Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Nurdan Köktürk ve TÜSAD Başkanı Prof. Dr. Şule Akçay katıldı.

ABB Sağlık Daire Başkanı Ünsal etkinlik öncesi yaptığı açılış konuşmasında, sigara kullanımı ve hava kirliliği gibi akciğer sağlığını tehdit eden unsurlara karşı ABB'nin vatandaşları bilgilendirmeye yönelik etkinliklerinin devam edeceğini belirterek, "Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı akciğer sağlığını koruma konusunda daha duyarlı olmaya ve risk faktörlerinden uzak durmaya, düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Köktürk ise etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, sosyal medyada çok fazla hatalı bilgi yayıldığına dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz şu an günümüzdeki en büyük sorunlardan biri yanlış bilgilendirme. Bugün burada sizlere bilimsel veriler ışığında akciğerin kıymetini anlatacağız. Covid-19 döneminde bütün halk bunun farkına vardı ve göğüs hastalıkları canhıraş çalıştı. İşte bugün burada hepsini tekrar bir analım istiyoruz."

TÜSAD Başkanı Prof. Dr. Akçay da etkinliğin güçlü ve etkili bir işbirliği içerisinde gerçekleştirildiğini vurgulayarak, Türk Toraks Derneği ve Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği'nin öncülüğünde oldukça büyük bir koalisyonu son iki yıldır ulusal farkındalığı arttırmak üzere çalıştırdıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından konferansa geçildi.

Konferansın ardından Kızılay Metro İstasyonunda 14.00-16.00 saatleri arasında solunum fonksiyon testi ölçümleri ve solunum sağlığına yönelik egzersiz eğitimlerinin verileceği bildirildi.

Kaynak: AA

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