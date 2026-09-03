Dünya Alzheimer Ayı'nda Edirne İl Sağlık Müdürlüğü'nden vatandaşlara öneriler - Son Dakika
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Dünya Alzheimer Ayı'nda Edirne İl Sağlık Müdürlüğü'nden vatandaşlara öneriler

Dünya Alzheimer Ayı\'nda Edirne İl Sağlık Müdürlüğü\'nden vatandaşlara öneriler
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Edirne İl Sağlık Müdürlüğü, Dünya Alzheimer Ayı dolayısıyla kitap okuma, bulmaca çözme ve yeni hobiler edinme önerisinde bulundu. Düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme ve sosyal etkinliklere katılımın önemine dikkat çekilerek 'Bugünden tedbir alın' çağrısı yapıldı.

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü, Dünya Alzheimer Ayı dolayısıyla vatandaşlara zihinsel ve fiziksel sağlığın korunmasına yönelik önerilerde bulundu.

Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kitap okuma, bulmaca çözme ve yeni hobiler edinmenin zihinsel aktivitenin sürdürülmesine katkı sağladığı belirtildi.

Düzenli fiziksel aktivite ile sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemine işaret edilen paylaşımda, toplumsal ve sosyal etkinliklere zaman ayrılması istendi.

Paylaşımda ayrıca kronik hastalıkların düzenli takip edilmesi gerektiği belirtilerek, "Bugünden tedbir alın" çağrısında bulunuldu.

Yeşilay gönüllüleri bisiklet turu düzenledi

Yeşilay Edirne Şubesi ile Yeşilay Edirne Spor Kulübü iş birliğinde bisiklet turu düzenlendi.

Yeşilay üyeleri, gönüllüleri ve Yeşilbis sporcularının katıldığı tur, Ekmekçi - Karabulut - Kemalköy güzergahında gerçekleştirildi.

Katılımcılar, belirlenen parkurda pedal çalarak hem spor yaptı hem de sağlıklı yaşam ve hareketli yaşamın önemine dikkati çekti.

Bisiklet turu, güzergahın tamamlanmasının ardından sona erdi.

Kırcaali Bölge Müftüsü Eminefendi'den Edirne İl Müftülüğüne ziyaret

Bulgaristan Kırcaali Bölge Müftüsü Basri Eminefendi, Edirne İl Müftülüğünü ziyaret etti.

Eminefendi, ziyarette Edirne İl Müftüsü Burhan Çakır ve il müftü yardımcılarıyla bir araya geldi.

Görüşmede, iki bölge arasındaki kardeşlik bağları, ortak dini ve kültürel değerler ile dini hizmetler alanında yapılabilecek iş birlikleri ele alındı.

Çakır, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ortak değerlerin korunması ve dini hizmetlerde iş birliğinin geliştirilmesinin önem taşıdığını belirtti.

Eminefendi de Türkiye ile Bulgaristan arasındaki gönül bağlarının önemine değinerek, ortak inanç ve değerlerin coğrafi sınırları aşan güçlü bir kardeşlik bağı oluşturduğunu ifade etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dünya Alzheimer Ayı'nda Edirne İl Sağlık Müdürlüğü'nden vatandaşlara öneriler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dünya Alzheimer Ayı'nda Edirne İl Sağlık Müdürlüğü'nden vatandaşlara öneriler - Son Dakika
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