Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde Özellikli Bireyler Barista Oldu - Son Dakika
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Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde Özellikli Bireyler Barista Oldu

Osmangazi Belediyesi Engelliler Bakım Merkezi'nde bakım hizmeti alan engelli bireyler, Başkan Erkan Aydın ile birlikte 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde Genç Kafe'de baristalık ve servis elemanlığı yaparak farkındalık oluşturdular.

22.03.2025 12:45  Güncelleme: 13:30
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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi Engelliler Bakım Merkezi'nde bakım hizmeti alan engelli bireyler, Belediye Başkanı Erkan Aydın ile 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde Genç Kafe'de çalışarak farkındalık oluşturdu.

Osmangazi Belediyesi'nin 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte, Engelliler Bakım Merkezi'nde bakım hizmeti alan engelli bireyler bir günlüğüne Genç Kafe'de baristalık, servis elemanlığı ve kasiyerlik yaptı.

Başkan Aydın da etkinliğe katılarak, özel bireylere yardım etti. Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü etkinliği için Genç Kafe'de olduklarını belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Onlar için güzel bir dünya oluşturalım"

"İnsanların bir gün değil 365 gün duyarlı olması gereken bir hastalık. Down sendromlu çocuklara, insanlara bu şekilde fırsat verildiğinde kendi becerilerini geliştirmeleri için imkanlar sunulduğunda hayata tutunduklarını, aileleriyle yaşamlarını sürdürmelerinin daha iyi olduğunu biliyoruz. Bütün dünyadaki çalışmalar bunu gösteriyor. Biz de Osmangazi Belediyesi Engelliler Bakım Merkezi'ndeki down sendromlu çocuklar ve onların aileleriyle birlikte bugün bir etkinlik düzenledik. Hem farkındalık oluşturmak hem de onların bu mutluluğuna ortak olmak için bugün Genç Kafe'de birlikteyiz. Umarım farkındalık artar. Onlar için güzel bir dünya oluşturalım çalışma için yeterli olan bireylere bunu sağlıyoruz. Belli bir aşamaya gelen bireyler doğru alanlara yönlendirilirlerse çok başarılı oluyorlar, bu örnekte down sendromlu bireyler de var. İş hayatına katılabilecek yeterlilikte ve onlara uygun işler olduğu zaman iş hayatına katılanlar var. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda Osmangazi'de somut adımlar atıyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde Özellikli Bireyler Barista Oldu - Son Dakika

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