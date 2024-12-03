Dünya Engelliler Günü Farkındalık Yürüyüşü Avcılar\'da Gerçekleşti

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AVCILAR'da Dünya Engelliler Günü Farkındalık Yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşte konuşan Türkiye Sakatlar Derneği Avcılar Şube Başkanı Alin Boynikoğlu, "Dünya Engelliler Farkındalık Günü'nde yine beraberiz, yine sesimizi yükseltiyoruz. Böyle bir havada yağmur, çamur demeden buradayız" dedi.

TÜRKİYE Sakatlar Derneği Avcılar Şubesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engellilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla farkındalık yürüyüşü düzenledi. Marmara Caddesi'nde toplanan engelli vatandaşlar, 'Engel olma, destek ol' şeklinde slogan atarak Havuz Meydanı'na kadar yürüdü. Burada bir konuşma yapan Türkiye Sakatlar Derneği Avcılar Şube Başkanı Alin Boynikoğlu, "Dünya Engelliler Farkındalık Günü'nde yine beraberiz, yine sesimizi yükseltiyoruz. Böyle bir havada yağmur, çamur demeden buradayız. 1992 yılından itibaren BM tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ilan edilmiştir. Üzerinden 32 yıl geçmiş olmasına karşın dünyada ve ülkemizde engellilere yönelik bakış değişmemiş ve hatta giderek daha da olumsuz hale gelmiştir. Uluslararası sözleşmeler, ulusal düzenlemeler açık biçimde ülkemizde işlerliğini yitirmektedir. Var olan haklarımız ise günden güne elimizden alınmaktadır. 3 Aralık'ta düzenlenen resmi etkinliklerde engellileri hatırlar gibi yapmak bizlerin hiçbir sorununa çare olmamaktadır. Neredeyse her açıklamamızda yaşadıklarımızı dile getiriyor olsak da engellileri duyan bir siyasi ya da yetkili bulunmamaktadır. Gündelik yaşamımızı sürdürebilmemiz için gereken destekler, keyfi biçimde yapılan değişikliklerle yok edilmektedir. Bir çok engelli ailesinin evde bakım desteği kesilmiş durumdadır. Yine birçok engellinin emekli aylığı da yapılan yönetmelik değişikliği ile kesilmiş ve kesilmeye devam etmektedir. Sağlıklı bir yaşam için gerekli olan ürünlere verilen destek fiyatları uzun yıllardır aynı fiyatlarda tutulduğundan artık engelliler için maddi bir değeri kalmamıştır" dedi.