Dünya Engelliler Günü\'nde Farkındalık Programı Düzenlendi

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ANKARA Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GEAH) 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında 'Engellilere Yönelik Sağlık Hizmetleri'nde İyi Uygulamalar; Eşit Hizmet İçin İletişimde Eşitlik' temasıyla program düzenlendi.

Ankara'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında 'Engellilere Yönelik Sağlık Hizmetlerinde İyi Uygulamalar; Eşit Hizmet İçin İletişimde Eşitlik' temasıyla program gerçekleştirildi. Programa, Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hanefi Cem Gül katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, "Aslında bugün engelliler için değil kafasında engeller olanlara hatırlatma ve farkındalık günü. Engelli kardeşlerimizin sorunlarının çözümünde farkındalık oluşturmak, engelli kişilerin onurlu bir şekilde yaşamlarına hakları ve refahlarına dokunmak amacıyla aslında bugünleri düzenliyoruz. Ancak bugün Aslında bizim esas problemimiz engelli insanlardan kaynaklanmıyor. Ne yazık ki engelli insanları görmezden gelen onlarla yaşamayı bir arada olmayı ne yazık ki beceremeyen ve bunu bir şekilde kendisine ve topluma kabul ettiremeyen kardeşlerimizden içimizdeki arkadaşlardan kaynaklı. Biz problemi kendi içimizde arayıp çözümü de kendimiz bulmak zorundayız" dedi.

'ENGELLİ KARDEŞLERİMİZİN YOLUNDAKİ ENGELLERİ HEP BİRLİKTE KALDIRALIM'

Birleşmiş Milletler'in 2023 yılında yayınladığı verilere göre dünya nüfusunun yüzde 15'inin engelli olduğunu söyleyen Kurtcebe, "Aynı şekilde Türkiye'deki verilere baktığımız zaman ise engelli veri sistemimizde 2,5 milyonun üzerinde kayıtlı engellimiz mevcut ve bunun da 775 binden daha fazlası ağır engelli sınıfında. Engel birçok alanda var. Zihinsel, bedensel, işitsel görsel alanlarda çeşitli engelli sınıflamalarımız var. Bunların da takip ve tedavilerini hem hastanelerimizde hem de sosyal ortamlarda gerçekleştiriyoruz. Engelli kardeşlerimizin yolundaki engelleri hep birlikte kaldıralım istiyorum. Asıl engel bizim vicdanlarımızda, kalplerimizde, zihinlerinizde onları hep birlikte yıkıp yok edelim ve hep birlikte engellilere sarılalım " diye konuştu.