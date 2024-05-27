Dünya genelinde 2023'te 302 milyon çocuk çevrim içi cinsel istismar mağduru olacak - Son Dakika
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Dünya genelinde 2023'te 302 milyon çocuk çevrim içi cinsel istismar mağduru olacak

Dünya genelinde 2023\'te 302 milyon çocuk çevrim içi cinsel istismar mağduru olacak

Yapılan bir araştırma, dünyada 2023'te, 302 milyon çocuğun çevrim içi cinsel istismar mağduru olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, raporda Avustralya, İngiltere ve ABD'de yaşayan 18 yaş üstü 4 bin 918 erkekten oluşan temsili bir örneklemi inceledi.

27.05.2024 13:24
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Yapılan bir araştırma, dünyada 2023'te, 302 milyon çocuğun çevrim içi cinsel istismar mağduru olduğunu ortaya koydu.

"The Conversation" adlı yayın kuruluşunun haberine göre, Edinburgh Üniversitesinin çocuk istismarının yaygınlığını göstermeyi amaçlayan "Childlight" girişimi bünyesinde çalışan araştırmacıların yayımladığı "Işığa Doğru" isimli raporda, geçen yıl dünyadaki çocukların yüzde 12,6'sının cinsel görüntü ve videolarla rızaları dışında konuşma ve paylaşıma maruz kalarak mağdur olduğu belirlendi.

Raporda, bu oranın 302 milyon çocuğa denk geldiğini ifade eden araştırmacılar, bu konuda ABD'nin özellikle yüksek riskli bir bölge olduğunu belirtti.

Araştırmacılar, raporda Avustralya, İngiltere ve ABD'de yaşayan 18 yaş üstü 4 bin 918 erkekten oluşan temsili bir örneklemi inceledi.

Raporda, ABD'deki her dokuz erkekten birinin (yaklaşık 14 milyon kişi) hayatlarının bir döneminde çocuklara karşı çevrim içi suç işlediğini kabul ettiğine işaret edilerek, İngiliz erkeklerin yüzde 7'sinin (1,8 milyon kişi) ve Avustralya'daki erkeklerin yüzde 7,5'inin (yaklaşık 700 bin kişi) de benzer itirafta bulunduğu aktarıldı.

Her üç ülkede milyonlarca erkek, gizli kalacağını düşündükleri takdirde çocuklara karşı fiziksel cinsel suçlar işlemeye çalışacaklarını itiraf etti.

Raporda, Kovid-19 salgınının dünyanın çevrim içi alışkanlıklarını değiştirdiğine işaret edilerek, internet güvenliği alanında çalışma yapan Internet Watch Foundation'ın (IWF) 2023'te 7-10 yaş arasındaki ilkokul çocuklarının çevrim içi cinsel eylemlerde bulunmaya yönlendirildiği çocuk cinsel istismarı materyallerinin, İngiltere'nin karantinaya girmesi sonrası yüzde 1000'den fazla arttığını bildirdiği anımsatıldı.

"Derhal harekete geçilmeli, çocuklar bekleyemez"

Childlight Üst Yöneticisi (CEO) Paul Stanfield, yaptığı açıklamada, "Bu, İngiltere'de Glasgow'dan Londra'ya kadar uzanabilecek ya da Wembley Stadyumu'nu 20 kez doldurabilecek bir erkek suçlular hattı oluşturmaya eşit olan şaşırtıcı bir ölçek." dedi.

Stanfield, çocuk istismarı materyallerinin çok yaygın olduğunu, bu konuda faaliyet yürüten insan hakları izleme örgütlerine ve emniyet kuruluşlarına ortalama her saniyede bir dosya bildirildiğini söyledi.

Bunun çok uzun süredir gizli kalan "küresel bir sağlık salgını" olduğunu dile getiren Stanfield, "Her ülkede görülüyor, katlanarak büyüyor ve küresel bir müdahale gerektiriyor. Derhal harekete geçmeli ve bunu önlenebilecek bir halk sağlığı sorunu olarak ele almalıyız. Çocuklar bekleyemez." diye konuştu.

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) Polis Hizmetleri İcra Direktörü Stephen Kavanagh, bu salgınla ve dünya çapında milyonlarca gencin hayatına verdiği zararla etkin şekilde mücadele etmek için uzman araştırmacı eğitimi, daha iyi veri paylaşımı ve ekipman dahil olmak üzere küresel düzeyde birlikte çok daha fazlasının yapılması gerektiğini söyledi.

Çocuk cinsel istismarından kurtulan ve Grace Tame Vakfını kuran Grace Tame, çocukların korunması için merkezi bir küresel araştırma veri tabanının şart olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Dünya genelinde 2023'te 302 milyon çocuk çevrim içi cinsel istismar mağduru olacak - Son Dakika
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