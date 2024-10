Dünya Hayvanları Koruma Günü Efes Selçuk\'ta Coşkuyla Kutlandı

Güncel

(İZMİR) - Efes Selçuk Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü İstasyon Meydanı'nda düzenlenen "Yuvam Olur musun" şenliği ile kutladı. Sokak hayvanlarını sahiplenerek yuva olan hayvanseverler, şenliğe can dostlarıyla katıldı.

Efes Selçuk Belediyesi, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde anlamlı bir etkinlik düzenledi. Efes Selçuklu hayvanseverlerin ve çocukların yoğun katılımıyla gerçekleşen "Yuvam Olur musun" şenliğinde, Köpek Davranış Eğitmeni Yusuf Eroğlu köpek eğitimi ile ilgili bilgilendirici bir söyleşi yaparak, köpek sahibi vatandaşların sorularını yanıtladı.

Söyleşinin ardından Efes Selçuk Belediyesi Tiyatro Sorumlusu Gülhan Ayhan moderatörlüğünde Efes Selçuk Belediyesi Yaratıcı Drama Kursu öğrencileri ve şenliğe katılan çocukların sergilediği yaratıcı drama etkinliği izleyicilerin beğenisini topladı. Şenliğin bir diğer etkinliği olan Süslü Pati Yarışması'nda hayvanseverler can dostlarını süsleyerek podyuma çıkardı. Çocuklardan oluşan jürinin verdiği tam puanlarla yarışmaya katılan tüm can dostlar birinci seçilirken, Efes Selçuk Belediyesi tarafından yarışmaya can dostlarına mama hediye edildi.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, ilçede özel klinik işleten veteriner hekimlere ve Efes Selçuk Köpek Rehabilitasyon Merkezi'nde görev yapan veteriner hekimlere teşekkür sertifikası takdim etti.

Sokak hayvanlarına destek olmak için ortaklaşa çalışmalar yaptıklarını ve bu çalışmaları devam ettireceklerini aktaran Başkan Sengel, şöyle konuştu:

"Bundan sonra nasıl bir yol haritamız olacağını biliyoruz"

"Efes Selçuk'ta kendi kliniklerini işleten veteriner hekimlerimiz, barınakta çalışan arkadaşlarımız ve hayvanseverlerimizle bundan 1.5 ay önce bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantının sonucunda da neler yapacağımızı ve bundan sonra sokak hayvanlarına ilişkin nasıl bir strateji izleyeceğimizi tek tek belirledik. Belirlenen konular üzerine Sayın Kaymakamı'mız Oğuz Alp Çağlar ve İlçe Tarım Müdürü'müz Mustafa Acargil ile de bir araya geldik. Bundan sonra nasıl bir yol haritamız olacağını biliyoruz. Çocuklara aslında sokaktaki canlarla bir arada yaşamanın nasıl öğretilebileceğini, nasıl sahip çıkacağımızı ve bundan sonraki adımlarımızın neler olacağını hep beraber tespit ettik. O yüzden özel kliniği olan veteriner hekimlerimize Efes Selçuk adına teşekkür ediyorum. Çünkü barınakta olan köpekler sahiplerini bulduğu zaman ilk aşılarını ücretsiz yapıyorlar ve uzun süreden beri bu şekilde destek oluyorlar. Ortaklaştıkları için her birine teşekkür ediyoruz. İmece usulü işler yapıyorlar ve bunu da bu şekilde devam ettireceğiz."

"Biz yaşatmaktan yanayız"

Sokak hayvanlarını ve barınakta yaşayan can dostları için hayvanseverlere çağrıda bulunan Sengel, "Biz dedik ki: Yuvam olur musun? Yuva bir çatıdan ibaret değil, vicdandan ibarettir. Yuva aynı zamanda bir canlıya hayat, huzur vermek demek. O yüzden her zaman söylediğimiz gibi biz yaşatmaktan yanayız. Biz sahiplendirmekten yanayız. Biz yuva olmaktan yanayız. Efes Selçuk'ta çok fazla hayvan sever vatandaşımız var. Benim bugün bu etkinlikte gördüğüm o ki, çocuklar yeni hayvanseverler olarak Efes Selçuk'ta büyüyecek" diye konuştu.