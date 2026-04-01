Dünya Kupası Sevinci Trakya'yı Sardı
Dünya Kupası Sevinci Trakya'yı Sardı

01.04.2026 00:44
A Milli Takım, Kosova'yı yenerek Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti, Trakya'da coşku var.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde A Milli Futbol Takımı'nın Kosova'yı yenerek Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etmesi, Trakya'da büyük sevinç yarattı.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde vatandaşlar milli takımın maçını gençlik merkezi ile kafe ve kahvehanelerde izledi.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle vatandaşlar büyük sevinç yaşadı.

Trakya Üniversitesi Beden Eğitim Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi Mert Baran Gamsız, AA muhabirine, Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılacak olmasının mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Milli takımı tebrik eden Gamsız, "Dünya Kupası'na gidiyoruz yıllar sonra. Ben hiç görmedim 21 yaşındayım. Aşırı mutluyum." dedi.

Arda Başoğlu da çok mutlu olduğunu belirterek, "Ait olduğumuz yerde olmak çok farklı bir şey." diye konuştu.

Muhammet Işık da "Bu bizim jenerasyonumuzun ilk Dünya Kupası. Gerçekten çok mutluyuz. Milli takım oyuncularına ve Vincenzo Montella'ya teşekkür ederiz. İnşallah orada da güzel bir yürüyüşümüz olacak." ifadelerini kullandı.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde vatandaşlar, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalindeki Kosova-Türkiye müsabakasını dev ekranlardan takip etti.

Kırklareli Gençlik Merkezi'nde kurulan dev ekranda müsabakayı izleyen vatandaşlar, milli takıma destek oldu.

Ellerinde Türk bayrakları ile marşlar söyleyen vatandaşlar, tezahüratlarda bulundu.

Vatandaşlardan Kerem Can, AA muhabirine, Türkiye'nin galibiyetiyle çok büyük bir gurur yaşadıklarını söyledi.

Yıllar sonra milli takımın Dünya Kupası'nda mücadele edeceğini vurgulayan Can, bu gururu kendilerine yaşatan milli takıma teşekkür etti.

Tekirdağ'da da vatandaşlar milli takımın galibiyeti sonra büyük sevinç yaşadı.

Kaynak: AA

Savaşı sona erdirecek gelişme Pezeşkiyan resmen ilan etti Savaşı sona erdirecek gelişme! Pezeşkiyan resmen ilan etti
AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım
İsrailli vekiller, Filistinli mahkumlara yönelik idam yasasını küstahça kutladı İsrailli vekiller, Filistinli mahkumlara yönelik idam yasasını küstahça kutladı
Siirt’te halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti Siirt'te halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti
Netanyahu’dan manidar savaş mesajı: İran rejimi bence içten çökecek Netanyahu'dan manidar savaş mesajı: İran rejimi bence içten çökecek
Küresel kriz kapıda İran’dan dünyayı sarsan Hürmüz adımı Küresel kriz kapıda! İran'dan dünyayı sarsan Hürmüz adımı

Nihat Kahveci tarihi zaferden sonra kendinden geçti
İbrahim Hacıosmanoğlu 3 kelime ile Dünya Kupası'ndaki hedefimizi açıkladı
Sabahlara kadar uyumak yok! İşte Dünya Kupası maç takvimimiz
Çeyrek asır bekledik! İşte Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz
24 yıllık hasret sona erdi! A Milli Takımımız Dünya Kupası'nda
İran'dan, Suudi Arabistan'da ABD'li pilotların bulunduğu bölgeye saldırı
