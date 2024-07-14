Dünya Liderlerinden Trump'a Geçmiş Olsun Mesajları - Son Dakika
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Dünya Liderlerinden Trump'a Geçmiş Olsun Mesajları

Dünya Liderlerinden Trump\'a Geçmiş Olsun Mesajları

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde seçim mitingi sırasında silahlı saldırıya uğrayan eski ABD Başkanı Donald Trump'a dünya liderlerinden geçmiş olsun mesajları gelmeye devam ediyor. Pek çok ülkenin lideri saldırıyı kınayarak Trump'a desteklerini iletti.

14.07.2024 13:06
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(ANKARA) - ABD'nin Pensilvanya eyaletinde seçim mitingi sırasında silahlı saldırıya uğrayan eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin Başkan adayı Donald Trump'a, dünya liderlerinden geçmiş olsun mesajları gelmeye devam ediyor.

Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump, Pensilvanya'nın Butler şehrinde düzenlediği miting sırasında kürsüde konuşurken silahlı saldırıya uğramış, Trump'ın kulağından yaralandığı görülmüştü. Sağ yanağına kan aktığı görülen Donald Trump, etrafında kalkan oluşturan görevliler tarafından kürsüden uzaklaştırılmıştı.

Pek çok ülkenin lideri mesaj yayımlayarak, Trump'a geçmiş olsun dileğinde bulundu, saldırıyı kınadı. Trump'a geçmiş olsun dileklerini ileten liderlerden bazılarının mesajları şöyle:

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador: Her ne olursa olsun eski Başkan Donald Trump'a yapılanları kınıyoruz. Şiddet, irrasyonel ve insanlık dışıdır.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel: 65 yıldır terör saldırılarının ve terörizmin kurbanı olan Küba, şiddetin her türlüsünü kınamaya yönelik tarihsel duruşunu tekrarlamaktadır. Cumartesi günü gerçekleşen saldırıya silah ticareti ve ABD'de tırmanan siyasi şiddet yol açmaktadır.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva: Eski Başkan Donald Trump'a yönelik saldırı, demokrasi savunucuları ve siyasette diyalogdan yana olanlar tarafından kesinlikle kınanmalıdır. Bugün gördüğümüz şey kabul edilemez.

Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena: Şiddetin her türlüsünü tüm gücümüzle kınıyoruz. Eski Başkan Donald Trump'a olan dayanışmamızı bildiriyor ve son yaşanan olayları derin üzüntüyle karşılıyoruz. ABD halkına barış ve dirayet diliyoruz.

Uruguay Devlet Başkanı Luis Alberto Lacalle Pou: Şiddetin her türlüsünü kınıyorum. Eski Başkan Donald Trump ve ABD halkıyla dayanışma içindeyim.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese: Eski Başkan Trump'ın bugün Pensilvanya'daki kampanya etkinliğinde meydana gelen olay endişe verici ve yüzleştiricidir. Demokratik süreçte şiddete yer yoktur. Eski Başkan Trump'ın şu anda güvende olduğuna dair haberleri duymak beni rahatlattı.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce: ABD eski Başkanı Donald Trump'a karşı bugün Pensilvanya'da gerçekleşen saldırıyı kınıyoruz. Derin ideolojik ve siyasi farklılıklarımıza rağmen, şiddet nereden geldiği önemsenmeksizin her zaman herkes tarafından reddedilmelidir.

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa: Bugün ABD'de yaşananlar kabul edilemez. Donald Trump ve ailesinin yanında olduğumu bildiriyorum. Bu yaşananlar her gün karşı karşıya kaldığımız durumların kritik bir örneğidir.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro: ABD'nin eski Başkanı ve Başkan Adayı Donald Trump'a yönelik saldırının kesinlikle karşısındayız ve saldırıyı kınıyoruz. Tanrı, ABD halkını kutsasın, onlara barış ve huzur versin.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez: Donald Trump'ın Pensilvanya'daki mitinginde yaşadığı saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. Demokraside şiddete ve nefrete yer yoktur. Eski Başkan Trump'a ve diğer yaralılara acil şifalar diliyor, hayatını kaybeden kişinin ailesine başsağlığı diliyorum.

Gürcistan Başbakanı Irakli Kobahidze: Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik saldırı karşısında derin bir şok yaşadık. Şiddetin siyasette yeri yoktur ve her türlüsünü kınıyoruz. Başkan Trump'a hızlı ve tam bir iyileşme diliyorum. Düşüncelerim kendisi ve ailesiyle birlikte. Amerikan halkının yanındayız.

Hollanda Başbakanı Dick Schoof: Eski Başkan ve mevcut Başkan Adayı Donald Trump'a yapılan saldırı karşısında şok oldum. Yaralarının hafif olması rahatlatıcı. Kendisine acil şifalar diliyor, kendisine ve ailesine en iyi dileklerimi gönderiyorum. Düşüncelerim bu saldırıdan etkilenen herkesle birlikte. Siyasi şiddet kesinlikle kabul edilemez.

Kaynak: ANKA

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