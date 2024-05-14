Dünya Liseler Arası Kros Şampiyonasından dönen milli sporcular, kentte çiçeklerle karşılandı - Son Dakika
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Dünya Liseler Arası Kros Şampiyonasından dönen milli sporcular, kentte çiçeklerle karşılandı

Dünya Liseler Arası Kros Şampiyonasından dönen milli sporcular, kentte çiçeklerle karşılandı

Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen şampiyonada mücadele eden 6 kız atlet, turnuvayı beşinci olarak tamamladı. Milli takım formasıyla yarışmaya katılan sporcular, Ferit Melen Havalimanı'nda büyük bir karşılama programıyla karşılandı. Milli Takım Antrenörü Münir Akkoyun, sporcuların büyük bir başarıya imza attığını belirterek gurur duyduğunu ifade etti. Takım kaptanı Edibe Yağız ise ülkesini temsil etmenin gururunu yaşadığını ve dünya beşincisi olarak mutlu ve gururlu olduklarını söyledi. Karşılamaya sporcuların aileleri, okul yöneticileri ve antrenörler de katıldı.

14.05.2024 17:38
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Dünya Liseler Arası Kros Şampiyonasından dönen milli sporcular, kentte çiçeklerle karşılandı.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen şampiyonada mücadele eden 6 kız atlet, turnuvayı beşinci olarak tamamladı.

24 ülkenin katıldığı yarışmaya milli takım formasıyla katılan sporcular, Edibe Yağız, Havva Efe, İran İnce, Şilan Yağız, Ayten Yobaş ve Viyan Adar için Ferit Melen Havalimanında karşılama programı düzenlendi.

Milli Takım Antrenörü Münir Akkoyun, Türkiye ve Van adına büyük bir başarıya imza attıklarını söyledi.

Sporcularıyla gurur duyduğunu ifade eden Akkoyun, "Bizlere bu tarihi başarıyı yaşatan sporcularımıza teşekkür ederim. Atletizm branşına bir başarı hikayesi daha ekledik. Sporcularımız ellerinden gelenin fazlasını yaptı ve dünya beşincisi olarak tarihi bir başarı kazandılar. Hepsini tebrik ediyorum." diye konuştu.

Takım kaptanı milli atlet Edibe Yağız ise "Ülkemi, memleketimi ve okulum Özel Van Bilim Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni yurtdışında temsil etmenin gururunu yaşıyorum. Üzerimizde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Dünya beşincisi olduk. Ülkemize böyle bir başarıyla döndüğümüz için mutlu ve gururluyuz." dedi.

Karşılamaya Tuşba Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Esen, okul yöneticileri, antrenörler ve sporcuların aileleri katıldı.

Kaynak: AA

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