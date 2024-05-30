Dünya Merkez Mutfağı, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'deki faaliyetlerini durdurdu - Son Dakika
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Dünya Merkez Mutfağı, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'deki faaliyetlerini durdurdu

Dünya Merkez Mutfağı, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze\'deki faaliyetlerini durdurdu

Uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı (WCK), İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze Şeridi'nin Refah kentinde faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Refah'ta İsrail'in saldırıları nedeniyle birçok ailenin tekrar göç etmek zorunda kaldığı belirtilirken, WCK'nın ana mutfağının faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldığı ve mutfaklarını kuzeye taşıdığı ifade edildi. Bölgedeki durumun vahim olduğu vurgulanırken, WCK'nın Filistin ekibinin ise her gün faaliyetlerine devam ettiği kaydedildi.

30.05.2024 09:57
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Uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen-WCK), İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze Şeridi'nin Refah kentinde faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Dünya Merkez Mutfağının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Refah'ta İsrail'in saldırıları nedeniyle "sayısız ailenin tekrar göç etmeye zorlandığı" belirtildi.

Açıklamada, "Devam eden saldırılar, bizi Refah'taki ana mutfağımızın faaliyetlerine ara vermeye, topluluğumuzun mutfaklarının birçoğunu kuzeye taşımaya mecbur etti." ifadelerine yer verildi.

Bölgedeki durumun "vahim" olduğu vurgulanan açıklamada, savaştan etkilenen Dünya Merkez Mutfağı Filistin ekibinin yine de her gün faaliyetlerine devam ettiği kaydedildi.

WCK, dün bölgede 100 bin öğün dağıtıldığını ve bu hafta Gazze'ye giren 58 yardım tırı ile kapasitesini artıracağını duyurdu.

İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda WCK'nın 7 çalışanı hayatını kaybetmişti.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 28 Mayıs'ta İsrail ordusunun hedefindeki Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah'ta son 3 haftada 1 milyon Filistinlinin yerinden edildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dünya Merkez Mutfağı, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'deki faaliyetlerini durdurdu - Son Dakika

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