Dünya Müslüman Alimler Birliği 6\'ncı Genel Kurulu Doha\'da Başladı

Dünya Müslüman Alimler Birliği 6'ncı Genel Kurulu, Katar'ın başkenti Doha'da başladı.

Türkiye'den İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in yer aldığı genel kurula, 80'den fazla ülkeden 2 bini aşkın alim, düşünür ve akademisyen katıldı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, yaptığı açılış konuşmasında, Kassam Tugaylarının 7 Ekim'de İsrail'e yönelik başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu ile "tüm Müslümanlara çalınan Filistin topraklarının ancak güç kullanılarak geri alınabileceğini hatırlattığını" ifade etti.

"Filistin halkının içinden geçtiği bu zor dönemde onlara destek olmak için birlik ve dayanışma içerisinde olmalıyız" diyen Karadaği, sadece Filistin'de değil, dünyanın her yerindeki Müslümanlara destek verilmesi gereğini belirtti.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Habib Salim Sekaf el-Cufri de genel kurulun başta Gazze Şeridi olmak üzere İslam dünyasının zor koşullar içerisinde olduğu bir dönemde düzenlendiğini söyledi

Cufri, "Temel insani ihtiyaçlardan mahrum, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren Filistinlilerin çektiği acıların, Müslümanların bir araya gelmesi ve işbirliği yapmasının önemini bir kez daha gösterdiğini" ifade etti.

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen genel kurulda Dünya Müslüman Alimler Birliğinin yeni başkanı ve yönetimi seçilecek. Genel kurulda ayrıca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı tüm dünyaya güçlü mesajlar verilmesi bekleniyor.

Dünya Müslüman Alimler Birliği

Bağımsız bir kuruluş olan Dünya Müslüman Alimler Birliği, aralarında Kuzey ve Güney Amerika'daki ülkelerin de bulunduğu 57 ülkeden on binlerce alim ve düşünürü bünyesinde barındırıyor.

Kuruluşundan bu yana İslami kimliği koruma, iç ve dış tehditlere karşı önlemler alma misyonu yürüten birlik, İslam'ın uygulamalarının her çağ ve mekana göre devam ettirilebilmesini hedefliyor.

Birlik, merhum Yusuf el-Karadavi'nin girişimiyle 2004 yılında çeşitli ülkelerden çok sayıda Müslüman alim ve düşünürlerin katılımıyla kuruldu.

Merkezi 2011 yılında Dublin'den Katar'ın başkenti Doha'ya taşınan ve çatısı altında 50'den fazla İslam alimleri heyetleri barındıran birliğe 2018 yılına kadar Yusuf el-Karadavi başkanlık ediyordu.

Onun ardından göreve gelen Prof. Dr. Ahmed er-Raysuni'nin 2022 yılında istifasının ardından Habib Salim Sekaf el-Cufri başkanlığa seçilmişti.