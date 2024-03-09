Dünya Müslüman Alimler Birliği, Gazze\'deki Soykırımı Kınadı

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Gazze'deki savunmasız sivillere yönelik uygulanan soykırımı ve asrın suçunu en sert ifadelerle kınadı ve İslam dünyasını, bu suçlara karşı durmaya çağırdı.
Dünya Müslüman Alimler Birliği 6. Mütevelli Heyeti toplantısı İstanbul'da Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneğinde (UMAD) gerçekleştirildi.
Toplantıya, Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği, Genel Sekreter Ali Muhammed es-Sallabi, eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ve Dünya Müslüman Alimler Birliği Türkiye temsilcisi ve UMAD Başkanı Abdulvahap Ekinci katıldı.
Ekinci tarafından okunan toplantının sonuç bildirisinde, Gazze'deki çocuk, kadın ve erkeklerin uğradıkları zulme karşı çıkma konusunda daha önce Birlik tarafından yayınlanan açıklama, fetva ve pratik öneriler teyit edildi ve Gazze'deki savunmasız sivillere yönelik uygulanan soykırım ve asrın suçu en sert ifadelerle kınandı.
Pek çok ülkenin Birleşmiş Milletler prensiplerini görmezden geldiği ve sessiz kaldığı bir ortamda, İslam ümmeti, halkları ve liderleri, bu acımasız saldırıya ve işgal ordusunun Gazze'de işlediği suçlara karşı durmaya, bu zalim saldırıya karşı yekvücut olmaya ve Gazze halkına gıda, içecek ve ilaç sağlamaya davet edilen bildiride, yaklaşan ramazan ayı vesilesiyle, Gazze'deki çocuklar ve kadınlar için gıda ve ilaç temin etmek amacıyla zekat ve sadakaların hızlı bir şekilde ödenmesi çağrısı yapıldı.
Dinin temel prensiplerini yıkan, toplumsal değerler ile ahlaka zarar veren düşünsel ve ahlaki olumsuzluklardan şiddetle kaçınılması gerektiği belirtilen bildiride, bu olumsuz akımlara karşı Müslümanlar ile gayrimüslimlerin ortak bir mücadele sergilemesi gerektiği ifade edildi.
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