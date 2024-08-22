Dünya Neolitik Kongresi Şanlıurfa'da düzenlenecek

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, dünyada ilk kez düzenlenecek Dünya Neolitik Kongresi'nin 4-8 Kasım'da Şanlıurfa'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin, dünyada ilk kez düzenlenecek kongreye ev sahipliği yapacağı belirtildi.

Kongrenin, 4-8 Kasım'da Şanlıurfa'da gerçekleştirileceği bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dünyanın en çok arkeolojik çalışma yürüten ülkesi olarak, Göbeklitepe ile başlayan Taş Tepeler Projesi ile tarihe ışık tutan kazılarımız, koruma çalışmaları ve bilimsel yayınlarımızla dünya arkeolojisinin önde gelen paydaşlarından biri haline geldik. 64 ülkeden, 1000'den fazla katılımcıyla Şanlıurfa'da gerçekleşecek bu önemli etkinlikte, Türk ve yabancı bilim insanlarıyla neolitik çalışmaların geleceğini birlikte şekillendireceğiz."