YÖK'ten denklik düzenlemesi! İlk 400'e doğrudan hak, ilk 1000'de YKS şartı olmayacak - Son Dakika
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YÖK'ten denklik düzenlemesi! İlk 400'e doğrudan hak, ilk 1000'de YKS şartı olmayacak

YÖK\'ten denklik düzenlemesi! İlk 400\'e doğrudan hak, ilk 1000\'de YKS şartı olmayacak

YÖK, yurt dışında okumak isteyen öğrenciler için denklikle ilgili yeni düzenlemesini duyurdu. Açıklamada dünya sıralamalarında ilk 400'de yer alan üniversitelerden mezun olanlara doğrudan denklik verileceği, ilk 1000'de yer alan üniversitelerden mezun olanlarda da YKS'ye girme şartı olmayacak.

29.03.2024 09:54  Güncelleme: 10:08
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurt dışı yükseköğretim diplomalarının denklik işlemleri hakkında yeni bir düzenlemeye gitti. Düzenlemede dünya üniversiteleri sıralamasında ilk 400'de olanlara doğrudan denklik imkanı sunulacak.

İLK 400 VE 1000'E GİREN ÜNİVERSİTELERDEN MEZUNLARA YKS ŞARTI YOK

Düzenlemeye göre sıralamalarda ilk 400'de olan üniversitelerden mezun olanlara doğrudan denklik verilecek, ilk 1000'de bulunanlardan mezun olanlara YKS'ye girme şartı olmayacak.

İLK BİN DIŞINDAKİ TIP, HUKUK ECZACILIK BÖLÜMLERİNE YKS ZORUNLULUĞU

İlk bin dışındaki üniversitelerin tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarından mezun olanların YKS'ye girme ve başarı şartını yerine getirme zorunluluğu var. Diğer bölümler için ise YKS'ye girme zorunluluğu aranmayacak.

Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YÖK'ten denklik düzenlemesi! İlk 400'e doğrudan hak, ilk 1000'de YKS şartı olmayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: YÖK'ten denklik düzenlemesi! İlk 400'e doğrudan hak, ilk 1000'de YKS şartı olmayacak - Son Dakika
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