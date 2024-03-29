Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurt dışı yükseköğretim diplomalarının denklik işlemleri hakkında yeni bir düzenlemeye gitti. Düzenlemede dünya üniversiteleri sıralamasında ilk 400'de olanlara doğrudan denklik imkanı sunulacak.
Düzenlemeye göre sıralamalarda ilk 400'de olan üniversitelerden mezun olanlara doğrudan denklik verilecek, ilk 1000'de bulunanlardan mezun olanlara YKS'ye girme şartı olmayacak.
İlk bin dışındaki üniversitelerin tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarından mezun olanların YKS'ye girme ve başarı şartını yerine getirme zorunluluğu var. Diğer bölümler için ise YKS'ye girme zorunluluğu aranmayacak.
Son Dakika › Güncel › YÖK'ten denklik düzenlemesi! İlk 400'e doğrudan hak, ilk 1000'de YKS şartı olmayacak - Son Dakika
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