Dünya Temizlik Günü Üsküdar'da Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Dünya Temizlik Günü Üsküdar'da Coşkuyla Kutlandı

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Üsküdar Belediyesi, Dünya Temizlik Günü kapsamında düzenlediği etkinlikte Başkan Sinem Dedetaş, öğrenciler ve vatandaşlarla bir araya geldi. Etkinlikte çocuklarla yapılan eğlenceli ve bilgilendirici atölyeler ile çevre bilinci artırılmaya çalışıldı.

21.09.2024 19:01  Güncelleme: 19:12
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Dünya Temizlik Günü Üsküdar'da kutlandı

Dünya Temizlik Günü Başkan Sinem Dedetaş'ın katılımıyla kutlandı

İSTANBUL - Dünya Temizlik Günü çerçevesinde Üsküdar Belediyesi tarafından Üsküdar sahilinde etkinlik yapıldı.Temizlik etkinliğine, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş öğrenciler ve Üsküdarlılar katıldı.

Üsküdar Belediyesi tarafından 21 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla çevre bilincini artırmak için çeşitli etkinlikler düzenledi. Bu kapsamda Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, birçok spor kulübü öğrencileri ve vatandaşlarla bir araya gelerek, Üsküdar Sahilinde gerçekleştirilen etkinliğe katıldı. Alandaki çocuklar ve vatandaşlar tarafından Başkan Sinem Dedetaş sloganlarla karşılandı. Başkan Dedetaş öğrencilerin kendi elleriyle çizdiği 'Hayalimdeki Üsküdar' temalı resimleri inceledi. Bir süre çocuklarla konuşan Başkan Sinem Dedetaş kendisiyle fotoğraf çekinmek isteyen çocukları kırmadı. Dünya temizlik günü anlayışına uygun olarak çocuklara yönelik eğlenceli ve bilgilendirici atölyelerle ve gün boyunca süren etkinliklerle tüm Üsküdarlılar keyifli anlar yaşadı.

Dernek gönüllüsü Zülfü Hayat Çınar, "İklim konusunda farkındalık oluşturmak için çocuklarla çalışmak çok önemli. Bugün Üsküdar'da da bu çalışmayı yaptığımız için Sosyal İklim Derneği olarak çok mutluyuz. Hayallerindeki atıklarla mücadele eden kişi bir atık dedektifi olsaydı nasıl olurdu? Bunu resimlemelerini istiyoruz. Çok güzel çizimler geldi. Ardından da hayallerindeki Üsküdar'ı çizmelerini isteyeceğiz" dedi.

Etkinliğe katılan çocuklardan Yücel Alışkan, "kulübümüzle buraya davet edildiğimiz için çok mutluyum. Tüm Üsküdar takımları burada. Burada çizimler yapıyoruz. Eğleniyoruz. 21 Eylül Dünya Temizlik Günü o yüzden temizlik üzerine yapıyoruz resimleri" dedi.

Dünya Temizlik Günü Üsküdar\'da Coşkuyla Kutlandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Dünya Temizlik Günü Üsküdar'da Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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