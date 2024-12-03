Dünya Türk Kahvesi Günü Cenevre'de Kutlandı - Son Dakika
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Dünya Türk Kahvesi Günü Cenevre'de Kutlandı

Dünya Türk Kahvesi Günü Cenevre\'de Kutlandı

5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla Cenevre'de etkinlikler düzenlendi.

03.12.2024 19:16
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Türk kahvesi, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla İsviçre'nin Cenevre kantonunda tanıtıldı.

Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğunun girişimi ve Türk Hava Yolları (THY), Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği ile Mutfak Sanatları Akademisi işbirliğiyle Cenevre'de iki farklı etkinlik düzenlendi.

Sabah saatlerinde bir otelde düzenlenen ilk etkinliğe, Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan, THY Cenevre Müdürü Hüseyin Avni Gümrükçüoğlu, Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği Başkan Yardımcısı Osman Serim ile İsviçre'nin batısındaki kahve sektörünün temsilcileri, gazeteciler ve diğer ülke temsilciliklerinin mensupları katıldı.

Serim, buradaki davetlilere Türk kahvesiyle ilgili detaylı bir sunum yaptı.

Ardından davetlilere Türk kahvesi ve lokum ikram edilirken, etkinliğin sonunda konukların kahve falına bakıldı.

Öğrencilere Türk kahvesi sunumu

Öğleden sonra ise Cenevre'nin prestijli otelcilik, turizm ve gastronomi okulu olan "Ecole Hoteliere de Geneve"deki öğrencilere Türk kahvesi hakkında sunum yapıldı.

Programın açılışında okul direktörü Suzanne Welle ile Başkonsolos Özkan selamlama konuşması yaptı. Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği Başkan Yardımcısı Serim bu etkinlikte de katılımcılara Türk kahvesini anlatan bir sunum yaptı.

Sunumun ardından öğrencilere Türk kahvesi ve lokum ikram edilirken, Türk kahvesinin pişirilme yöntemleri hakkında bilgi verildi.

5 Aralık 2013'te Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınan Türk kahvesi, her yıl 5 Aralık günü "Dünya Türk Kahvesi Günü" olarak kutlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dünya Türk Kahvesi Günü Cenevre'de Kutlandı - Son Dakika

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